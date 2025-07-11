國民黨基隆市黨部死人連署案　吳國勝、張淵翔在押4人全認罪交保

▲國民黨基隆市黨部前主委吳國勝（左）、基隆市政府前民政處長張淵翔（右）。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、柯沛辰／基隆報導

基隆地檢署偵辦藍營罷免民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪「死人連署」案，11日依違反個資法、偽造文書等罪，起訴國民黨基隆市黨部前主委吳國勝、基隆市前民政處長張淵翔等7人。其中4名在押被告晚間移審基隆地院，法官裁定吳國勝50萬元交保、張淵翔40萬元交保，前黨部主任張金發及領銜人游正義則各以15萬元交保。

法院訊問後認為，吳國勝、張淵翔、張金發、游正義均坦承犯行，涉違反刑法第216條、第210條行使偽造私文書罪、違反個人資料保護法第20條第1項、第41條非公務機關非法利用個人資料罪、公職人員選舉罷免法第98條之2利用他人個人資料偽造提議罪等之罪嫌重大。

法院審酌，吳國勝等人於本日訊問時坦承全部犯行，並交代原有疑義部分之細節，參酌吳國勝等人及辯護律師、檢察官之意見，認均非不得以具保代替原羈押處分，因此裁准吳國勝50萬元交保、張淵翔40萬元交保、游正義15萬元交保、張金發15萬元交保，並命4人均限制住居。

起訴書指出，國民黨中央組織發展委員會（組發會）於114年1月下達指示，要求各縣市黨部對民進黨民意代表發動罷免，以「以罷制罷」方式反制綠營先前對國民黨立委發動的大規模罷免行動。

吳國勝據此與基隆地方人士研商後，認為鄭文婷與張之豪平日對由國民黨執政的基隆市政多所批評，經常引起藍營支持者不滿，為「容易操作的對象」，發動罷免的成功率相對較高，遂決定將兩人列為罷免目標。

當時立法院甫於113年12月通過新版《公職人員選舉罷免法》，新增規定罷免提議人須附上身分證正反面影本。該新法將於114年2月20日施行，吳國勝認為新法將「大幅增加罷免案成案難度」，於是決定「搶時間」在施行前一日（2月19日）送案，以避開新法規範。

但由於時間緊迫，難以在短時間內募得足夠合法提議人數（約為選區總選舉人1%），吳國勝便與黨部人員研商出「抄寫提議人名冊計畫」，直接調用黨員資料造假提名，趕在死線前送案。

吳國勝指示蕭姓黨工調閱並列印仁愛區與安樂區的黨員名冊，交由張金發與游正義統籌造假行動。兩人再分別將名冊與空白提議人名冊交給抄寫人員，根據名單逐筆抄寫姓名、出生年月日、身分證號碼與戶籍地址，冒充提議人。

這些提議人名冊未經當事人同意即被填入，內容資料多屬黨內掌握之個資，原用於黨務聯繫，卻遭非法挪用作罷免行動。這些資料被稱為「第一階段抄寫提議人名冊」，最後在2月19日由張金發與游正義送至中央選舉委員會。

不過，中選會在審查時，發現提案人名冊出現重大異常，包括已死亡者、格式不符、筆跡高度重複等問題，因此將大量提名無效。原送件中，鄭文婷案505份被剔除265份，張之豪案720份被剔除304份，雙案均未達提案門檻。

面對罷免案卡關，吳國勝轉向時任基隆市民政處長張淵翔尋求協助。張淵翔曾任基隆市選委會總幹事，對選務流程熟稔，且在地方與市府體系有人脈資源。吳國勝認為「他的加入能大幅提高罷免成案率」，於是與基隆市長謝國樑共同邀請張淵翔加入後續行動。

張淵翔加入後，不僅指導抄手如何填寫格式正確的提議人名冊，還利用其民政處處長身分，動用戶役政系統對未送出名冊進行預查，確認姓名、身分證號與地址是否正確，以「降低被剔除風險」。

根據檢方調查，張淵翔先後將仁愛區與安樂區共95人的提議人資料彙整表，分別轉交中正戶政與安樂戶政事務所主任，並由主任指示內部職員以個人帳號登入戶役政系統，查驗每筆資料正確性。這些查核結果再回傳至黨部進行「重謄」名冊填寫。但戶役政系統屬國家資源，不得用於政黨罷免操作。

在張淵翔協助下，黨部完成補提案名冊，並於3月21日再次送交中選會。然中選會再度查核後，發現名冊內仍有62名提議人為「已故人士」，涉嫌偽造情節重大，遂依法向最高檢察署舉發。隨後該案函送基隆地檢署偵辦。