　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

國民黨基隆市黨部死人連署案　吳國勝、張淵翔在押4人全認罪交保

▲基隆市政府前民政處長張淵翔（右）、國民黨基隆市黨部前主委吳國勝（左）。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲國民黨基隆市黨部前主委吳國勝（左）、基隆市政府前民政處長張淵翔（右）。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、柯沛辰／基隆報導

基隆地檢署偵辦藍營罷免民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪「死人連署」案，11日依違反個資法、偽造文書等罪，起訴國民黨基隆市黨部前主委吳國勝、基隆市前民政處長張淵翔等7人。其中4名在押被告晚間移審基隆地院，法官裁定吳國勝50萬元交保、張淵翔40萬元交保，前黨部主任張金發及領銜人游正義則各以15萬元交保。

法院訊問後認為，吳國勝、張淵翔、張金發、游正義均坦承犯行，涉違反刑法第216條、第210條行使偽造私文書罪、違反個人資料保護法第20條第1項、第41條非公務機關非法利用個人資料罪、公職人員選舉罷免法第98條之2利用他人個人資料偽造提議罪等之罪嫌重大。

法院審酌，吳國勝等人於本日訊問時坦承全部犯行，並交代原有疑義部分之細節，參酌吳國勝等人及辯護律師、檢察官之意見，認均非不得以具保代替原羈押處分，因此裁准吳國勝50萬元交保、張淵翔40萬元交保、游正義15萬元交保、張金發15萬元交保，並命4人均限制住居。

起訴書指出，國民黨中央組織發展委員會（組發會）於114年1月下達指示，要求各縣市黨部對民進黨民意代表發動罷免，以「以罷制罷」方式反制綠營先前對國民黨立委發動的大規模罷免行動。

吳國勝據此與基隆地方人士研商後，認為鄭文婷與張之豪平日對由國民黨執政的基隆市政多所批評，經常引起藍營支持者不滿，為「容易操作的對象」，發動罷免的成功率相對較高，遂決定將兩人列為罷免目標。

當時立法院甫於113年12月通過新版《公職人員選舉罷免法》，新增規定罷免提議人須附上身分證正反面影本。該新法將於114年2月20日施行，吳國勝認為新法將「大幅增加罷免案成案難度」，於是決定「搶時間」在施行前一日（2月19日）送案，以避開新法規範。

但由於時間緊迫，難以在短時間內募得足夠合法提議人數（約為選區總選舉人1%），吳國勝便與黨部人員研商出「抄寫提議人名冊計畫」，直接調用黨員資料造假提名，趕在死線前送案。

吳國勝指示蕭姓黨工調閱並列印仁愛區與安樂區的黨員名冊，交由張金發與游正義統籌造假行動。兩人再分別將名冊與空白提議人名冊交給抄寫人員，根據名單逐筆抄寫姓名、出生年月日、身分證號碼與戶籍地址，冒充提議人。

這些提議人名冊未經當事人同意即被填入，內容資料多屬黨內掌握之個資，原用於黨務聯繫，卻遭非法挪用作罷免行動。這些資料被稱為「第一階段抄寫提議人名冊」，最後在2月19日由張金發與游正義送至中央選舉委員會。

不過，中選會在審查時，發現提案人名冊出現重大異常，包括已死亡者、格式不符、筆跡高度重複等問題，因此將大量提名無效。原送件中，鄭文婷案505份被剔除265份，張之豪案720份被剔除304份，雙案均未達提案門檻。

面對罷免案卡關，吳國勝轉向時任基隆市民政處長張淵翔尋求協助。張淵翔曾任基隆市選委會總幹事，對選務流程熟稔，且在地方與市府體系有人脈資源。吳國勝認為「他的加入能大幅提高罷免成案率」，於是與基隆市長謝國樑共同邀請張淵翔加入後續行動。

張淵翔加入後，不僅指導抄手如何填寫格式正確的提議人名冊，還利用其民政處處長身分，動用戶役政系統對未送出名冊進行預查，確認姓名、身分證號與地址是否正確，以「降低被剔除風險」。

根據檢方調查，張淵翔先後將仁愛區與安樂區共95人的提議人資料彙整表，分別轉交中正戶政與安樂戶政事務所主任，並由主任指示內部職員以個人帳號登入戶役政系統，查驗每筆資料正確性。這些查核結果再回傳至黨部進行「重謄」名冊填寫。但戶役政系統屬國家資源，不得用於政黨罷免操作。

在張淵翔協助下，黨部完成補提案名冊，並於3月21日再次送交中選會。然中選會再度查核後，發現名冊內仍有62名提議人為「已故人士」，涉嫌偽造情節重大，遂依法向最高檢察署舉發。隨後該案函送基隆地檢署偵辦。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 3 1321 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／新北警遭轎車猛撞　噴飛重摔
死人連署案　在押4人全認罪交保
啦啦隊女神轉戰AV界　「成美少女天花板」
F4爆「將在大巨蛋合體」！
百豬暴斃！豬農36年心血沒了：被台電的電給電死
館長Cos「紅姐」　房間神還原

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／蘆洲警趕路處理糾紛！鳴笛闖紅燈遭轎車猛撞　噴飛重摔送醫

作家伴侶當罷團志工「遭攻擊」！晚間發文報平安

國民黨基隆市黨部死人連署案　吳國勝、張淵翔在押4人全認罪交保

南投身心障礙兒幫臥床父買早餐　失聯5天成冰冷遺體

快訊／艋舺私刑殺人狠奪命！男女4煞遭聲押禁見

快訊／南投男買早餐「失聯5天」找到了！遺體被拉上岸

台南2大廟突「斷交」　民政局長喊話：莫讓百年情誼斷送在人為爭吵

火燒下體傷口抹鹽！10種刑具虐死員工　露營區惡老闆判14年半

2勇消救人殉職！薇閣李傳洪致贈慰問金　月供4萬到子女大學畢業

對鄰居幼女強制猥褻！囂張淫男竟辯：男性本能激發...下場出爐

#柴犬 沒在理颱風！馬路淹水也要 #小跳步 去尿尿 #凱米颱風

見「小男孩買麵包」錢不夠 木村拓哉暖救援！

【只要我在沒人需要支援收銀】結帳哥神手速俐落掃條碼XD

【免費食材get】彰化淹水見吳郭魚在游...媽媽煎上桌全家看傻XD

水炸彈舞台秒變戰場！ 李泳知被水噴「當場就報仇」

【可樂被當面拿走】三個男人的沉默震耳欲聾

不用32撞！短今4撞就擊破　笑喊：我是鐵頭功

【氣爆瞬間曝】餐廳炸出火球！ 22歲男雙腳是血倒地 #桃園

【泰驚人】泰國女為賺11萬泰銖 2行李箱塞6000萬大麻！

【泰格與雪兒】朋友跟另一半私聊

快訊／蘆洲警趕路處理糾紛！鳴笛闖紅燈遭轎車猛撞　噴飛重摔送醫

作家伴侶當罷團志工「遭攻擊」！晚間發文報平安

國民黨基隆市黨部死人連署案　吳國勝、張淵翔在押4人全認罪交保

南投身心障礙兒幫臥床父買早餐　失聯5天成冰冷遺體

快訊／艋舺私刑殺人狠奪命！男女4煞遭聲押禁見

快訊／南投男買早餐「失聯5天」找到了！遺體被拉上岸

台南2大廟突「斷交」　民政局長喊話：莫讓百年情誼斷送在人為爭吵

火燒下體傷口抹鹽！10種刑具虐死員工　露營區惡老闆判14年半

2勇消救人殉職！薇閣李傳洪致贈慰問金　月供4萬到子女大學畢業

對鄰居幼女強制猥褻！囂張淫男竟辯：男性本能激發...下場出爐

快訊／高雄大遠百晚間「突然停電」顧客傻眼　台電回應了

日本「最美女雙」搭檔11年即將拆夥　記者會一席話感動眾人

快訊／蘆洲警趕路處理糾紛！鳴笛闖紅燈遭轎車猛撞　噴飛重摔送醫

史上首次！神戶「冰窖開箱」20噸冰塊全部融化　全場驚呆

Pandora首飾滿足多元風格　國際女團KATSEYE隨意搭　

作家伴侶當罷團志工「遭攻擊」！晚間發文報平安

綠色地緣政治　台灣的戰略選擇

Nissan完成「8600億日圓債券發行」！市場迴響熱烈出現超額認購

「紅姐的房間」濾鏡爆紅！上萬人瘋P圖惡搞：你也被騙進來了？

F4爆「將在大巨蛋合體」！當五月天演唱會嘉賓　疑已低調彩排

【急流救援訓練】消防員跳進「死亡迴旋洗衣機」日後救援做訓練！！

社會熱門新聞

嘉義養豬場傳一聲尖吼　百隻豬「七孔流血」倒地暴斃

獨／孫安佐表姊涉詐　繳不出5萬保金淚

2勇消殉職！薇閣李傳洪月供4萬到子女大學畢

貓羅溪再現大量魚群暴斃　雨傘節也翻肚慘死

即／嘉義某特優里長驚傳家中身亡　家屬忍痛放棄急救

台南2大廟突「斷交」　民政局長說話了

長庚醫泛舟溺斃遭酸「自找的」　家屬發聲明還原真相

艋舺私刑殺人！18歲女揪閨蜜一起動手　他慘成豬頭亡

即／關押191天將重獲自由！　沈慶京3億元交保

即／新北恐怖家暴　兒持刀砍傷媽媽

「感覺她還不錯」　男交出1物賠53.8萬

南投男失聯5天找到了！遺體被拉上岸

北市公車隨機攻擊！陌生女潑腐蝕液　7歲童雙眼受傷

即／3歲童被女職員蓋布袋　幼兒園發聲道歉了

更多熱門

相關新聞

曝洪孟楷動員義消反大罷免　綠議員轟：把基層當「保位」工具

曝洪孟楷動員義消反大罷免　綠議員轟：把基層當「保位」工具

民進黨新北市議員李宇翔日前爆料，新北市消防局動員基層義消參加反罷免活動，甚至建議攜眷參加，根本嚴重違反行政中立，不過，隨即遭新北市長侯友宜駁斥，然而，李宇翔今（11日）進一步揭露，就是藍委洪孟楷透過助理發號施令，把基層當成「保位」工具。

分析／從不擋到寸土不讓！撥補台電千億髮夾彎　藍營溝通失能

分析／從不擋到寸土不讓！撥補台電千億髮夾彎　藍營溝通失能

藍青年扮納粹敬禮鬧上國際　法官不罰原因曝

藍青年扮納粹敬禮鬧上國際　法官不罰原因曝

蔣萬安自製戰袍！白T印「我不同意」　全力衝反罷免票

蔣萬安自製戰袍！白T印「我不同意」　全力衝反罷免票

高鐵7/25、7/26再加開5班列車　後天凌晨開放訂票

高鐵7/25、7/26再加開5班列車　後天凌晨開放訂票

關鍵字：

死人連署死亡連署罷免

讀者迴響

熱門新聞

嘉義養豬場傳一聲尖吼　百隻豬「七孔流血」倒地暴斃

無套狂約砲直男　「紅姐」被抓了！真實身分曝光

快訊／普發1萬二讀表決通過　未納台電撥補、放行國土韌性1500億

川普：剩下所有國家「都得付關稅」

千人無套「不知紅姐是男的嗎」　直男曝真實內心話

獨／孫安佐表姊涉詐　繳不出5萬保金淚

藍版普發1萬納特別條例下午5點表決！　藍綠51比51韓國瑜成關鍵票

百年嘉女「招收男學生」30人全部報到

2勇消殉職！薇閣李傳洪月供4萬到子女大學畢

「E級暗黑女王」前AV女優重磅回歸！　宣布正式出道

「網紅律師」詐騙1793萬被捕　一查發現根本沒律師資格

立院今審特別條例　國民黨團：刪台電千億補助、增普發現金1萬

紅姐約砲案外案！「健壯天菜」鞋被認出　用假身分當老師

鍾明軒遭前公司提前解約「原因曝光」

48歲何妤玟「只穿內衣」被拍大尺度辣照

更多

最夯影音

更多

#柴犬 沒在理颱風！馬路淹水也要 #小跳步 去尿尿 #凱米颱風

見「小男孩買麵包」錢不夠 木村拓哉暖救援！

【只要我在沒人需要支援收銀】結帳哥神手速俐落掃條碼XD

【免費食材get】彰化淹水見吳郭魚在游...媽媽煎上桌全家看傻XD

水炸彈舞台秒變戰場！ 李泳知被水噴「當場就報仇」

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面