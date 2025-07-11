停電戶數系統顯示不實惹怨　台電新營區處致歉將檢討改善落差

▲台電派員搶修台南地區災後停電設備，目前主幹線多已恢復，仍有零星接戶線搶修中。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

丹娜絲颱風來襲造成台南地區大規模停電，災後復電進度受到關注，不過近日有多位民眾反映台電官網顯示的停電戶數與實際狀況不符，甚至有整個聚落斷電，官網卻顯示僅10餘戶，資訊錯置引發民怨，對此，台電新營區處11日發出說明，坦承系統顯示不精準，向民眾致歉，並承諾將檢討改善。

台電表示，因此次風災造成電力設施嚴重損壞，現場狀況極不穩定，包括房屋倒塌、樹木壓線、招牌飛落及電桿傾斜等複雜障礙，導致復電作業困難，也使得系統即時反映災區真實情況出現落差。

此外，台電指出，行政區域與線路供電範圍難以完全對應，加上部分地區由多條線路供電，系統統計方式未必能立即更新全部異常資料，才導致誤差發生。台電新營區處強調，將針對此問題進行內部檢討與系統層面改善，未來盼能提升即時資訊的準確性。

目前台電正全力以赴搶修災區供電，並以村落、超商、行政中心等重要民生設施為優先復電目標。但由於仍有大量接戶線、電表脫落等零星狀況分布各處，難以集中處理，短期內復電進度仍受限。

台電也呼籲，若民眾發現鄰近住戶已復電，自己仍未通電，務必主動通報客服中心，台電將即時派員處理，力求儘速恢復所有用戶供電。