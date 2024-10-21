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【廣編】無卡族也能買！淘寶宣布街口支付上線　雙11全站免運疊加街口幣回饋

淘寶宣布街口支付正式上線（圖／淘寶提供）

▲淘寶天貓海外台灣分站公布與街口支付合作正式導入本地化支付服務。

【廣編特輯】

圖、文／淘寶提供

淘寶天貓海外台灣分站公布與街口支付合作正式導入本地化支付服務，讓「無卡族」的台灣用戶，輕鬆享受跨境與本地不同的電商購物樂趣，同時為歡慶街口支付服務上線，即日起淘寶用戶使用街口「街利存帳戶」付款，不限金額筆筆皆享2%街口幣回饋無上限；使用「街口帳戶」付款，不限金額筆筆享最高1%街口幣回饋無上限，10月31日晚間八時至11月11日更祭出結帳免手續費限量優惠，買越多賺越多。

除了首度導入的街口支付，淘寶也提供多元的支付選擇與限定優惠，滿足不同消費者需求。10月21日起到11月期間，Visa、JCB、中信帳戶支付、街口支付等支付選項陸續有限量滿額現折及免手續費優惠，無論是在線上購物或跨境交易，皆可確保用戶在淘寶雙11購物中享受省錢又高效的交易購物體驗。

此外，淘寶雙11於10月21日晚上8點正式揭開序幕，全站10億商品，凡購買滿人民幣99元，即可享超商取貨或宅配跨境免運優惠，海量選擇輕鬆到手！活動期間，全站將祭出跨店折扣，消費每滿人民幣300元立減50元或官方立減85折起，更加碼多重折扣碼優惠，從10月21日晚上8點起限時開搶，每日多場次放送，其中開賣首三分鐘將狂撒11,111組折扣碼（消費每滿人民幣21減20元），限時3分鐘。消費者也可以加購「尊榮服務」，享受稅費全包及售後必保的貼心服務。

今年活動分為兩波震撼登場，第一波從10月21日20:00開始，持續到10月24日23:59，緊接著第二波從10月31日20:00一路狂歡至11月11日23:59，全站將祭出跨店折扣，消費者每滿人民幣300元即可現減50元或享官方立減85折起的優惠。物流取貨也同樣獻上精采限量贈禮，選擇7-ELEVEN、全家或萊爾富取貨，不僅能輕鬆拿到心儀的戰利品，更有機會獲得加碼贈送的咖啡或霜淇淋。

針對新用戶更正式祭出「首購開買啦大紅包」計畫，凡新用戶註冊淘寶帳號，即能馬上領取人民幣60元購物紅包（約新台幣270元），首購還享有免費本地退貨、稅費0元和免支付手續費的三大專屬服務，讓初次體驗的用戶能無負擔地享受淘寶購物樂趣。

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