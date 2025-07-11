直擊／MSI龍魂城現身三創！搶先體驗RTX50系列筆電　必看機型、優惠好康報你知

記者蘇晟彥／台北報導

MSI微星科技將在 12、13日於三創生活園區戶外廣場舉辦「MSI龍魂城解鎖行動」實境互動體驗館，邀請所有消費者找尋Lucky足跡、解任務拿禮物，同時體驗全新RTX系列筆電的強悍效能。活動將邀請人氣YouTuber丘涵、啦啦隊女神一粒擔任一日龍魂城主，與所有微星粉絲一同慶祝。而《ETtoday新聞雲》也在 11 日搶先直擊MSI龍魂城現場，要帶著讀者一同體驗、尋寶，搶先獲得最好康的折扣資訊！

▼「MSI龍魂城解鎖行動」實境互動體驗館將於12、13在三創生活園區戶外廣場舉辦。（圖／記者湯興漢攝）

《MSI龍魂城解鎖行動》實境互動體驗將在三創生活園區戶外廣場舉辦，一走入龍城就可以看到博物館中珍藏多款聯名與特仕版筆電，包含Titan 18 HX北歐神話龍魂典藏限定版、Prestige 13 AI+ 浮世繪特仕版筆電及MSI與Mercedes-AMG跨界結合打造的兩款全新聯名力作，每一款外觀都是集MSI匠心之作所成，絕對是粉絲必收的系列珍品。

接著走進龍魂城中為研發頂尖配備所設立的機密實驗室，就能看到一整排搭載最新RTX50系列顯示卡的高效能筆電，玩家要使用這些夢幻配備解鎖AI運算與最新遊戲，完成任務即可取得線索。此外，最新的主流遊戲配備，包括搭載最新RTX 5070/5060顯示卡的Crosshair、Katana系列電競筆電，在龍魂城機密實驗室中都能搶先試玩。

重點機型介紹

・Titan 18 HX AI旗艦機皇，能實現CPU與GPU加總高達270W的極致效能，18吋4K Mini LED面板具備120Hz更新率，帶給玩家近乎真實的遊戲視野。Raider A18 HX擁有獨特的Mystic Light全景炫光燈效，玩家能自由打造屬於自己的色彩，沉浸在充滿遊戲氛圍的炫光燈效。

・Vector 16 HX AI以宇宙灰色調打造俐落線條的簡約外觀設計，提供穩定運算能力，能滿足重度AI運算與3D設計應用所需的效能與可靠性。這些擁有極致運算能力的旗艦機款在龍魂實驗室都能親身體驗。

▼消費者可以在機密實驗室自由體驗搭載RTX50系列顯示卡的高效能筆電。

▼Titan 18 HX北歐神話龍魂典藏限定版不僅規格頂天，更以精密蝕刻工藝打造，從效能到外觀都顯現尊爵不凡氣息。

接著走進「龍魂辦公室」，本區陳列專為行動辦公打造的配備，消費者可以體驗MSI專為行動辦公、商務所打造的系列筆電，包含可以翻轉觸控的Summit 13 AI+ Evo，搭載Intel® Core™ Ultra 7 處理器，提供超過40 NPU TOPS的AI加速能力，提升整體續航力、並加速AI程式運行及降低相關工作負載。支援MSI Pen 2多功能觸控簡報筆，一體式ID設計和石墨筆尖的獨特觸控手寫筆，可以在紙上書寫，讓創作者在數位和實體創作之間無縫接軌。

纖薄輕巧僅有990克的Prestige 13 AI+ Evo，機身採用半固態射出成型ATT（Advanced Thixomolding Technology）製程，優化模具注射過程，實現無縫金屬機身，重新定義了耐久性和高品質。生動的OLED面板輕鬆將精彩創作視覺化，高對比色彩讓黑與白更加鮮明，使影片和圖片栩栩如生。Venture 14 AI採用俐落深灰色設計，展現現代感與專業氣息，結合AI技術，打造頂級攝影機與音效品質，配備全功能的連接埠，滿足各種設備擴充需求，MSI商務筆電讓行動工作者擁有滿滿的生產力。

最後走到「龍魂城登機室」，就可以看到專為玩家所打造，以極致效能、絕佳續航力與優異操控性深受青睞的MSI Claw電競掌機。Claw 8 AI+極地風暴限定版搭載最新Intel® Core™ Ultra 7處理器，8吋120HZ更新率的觸控面板，80瓦時的大容量電池提供絕佳續航力，以精緻優雅的白色搭配閃耀UV塗層，不僅有助於有效的散熱管理，確保持續的極致效能，更為追求獨特風格的玩家提供了與眾不同的視覺感受。Claw A8則搭載AMD Ryzen Z2 Extreme處理器，提供吸睛的設計美學，繽紛用色賦予玩家更彈性的選擇自由。

▼可以翻轉觸控的Summit 13 AI+ Evo能夠在簡報、辦公上事半功倍！



▼僅有990克的Prestige 13 AI+ Evo是追求輕便的消費者最佳選擇。



前來尋寶的玩家一定會注意到，在各區四散著「隱藏任務」，只要完成解鎖行動任務，將闖關小卡上把Lucky「逐步蓋滿」，就可以獲得精美體驗禮乙份，挑戰進階任務再贈《會動的浮世繪》展覽門票乙張(價值NT$350)，數量有限，贈送完畢為止。此外，12、13日活動期間，舞台區將由人氣實況主JOJO啾啾擔任主持人，15:00-19:00每個整點都有精彩舞台活動與趣味遊戲。此外，活動更特別邀請甜美Youtuber丘涵與啦啦隊女神一粒擔任一日龍魂城主，將與粉絲近距離一同使用MSI高效能筆電與掌機挑戰最新遊戲，更要送出多項限量好禮，玩家千萬不能錯過。

除了現場互動以外，加碼好康怎麼能少，只要在活動期間於光華、八德商圈之MSI授權實體經銷門市選購指定產品，憑發票即可至服務台兌換加碼好禮。任一款MSI筆電或電競掌機，贈送「質感盥洗收納包」(市價NT$990)與「龍魂擺飾」(市價NT$2,690)。指定RTX 50系列筆電，再加碼送「MSI超長滑鼠墊」(市價NT$1,280)。

此外，《MSI龍魂城解鎖行動》活動正值一年一度的「微星寵粉節」，為禮遇支持MSI的玩家，凡曾購買MSI筆電或電競掌機並完成產品登錄之會員，即日起憑產品序號資訊完成表單登記，經審核確認身分後，即可至活動現場兌換VIP寵粉禮「Lucky購物袋+造型杯蓋」(市價NT$980)乙份。數量有限，送完為止。活動詳情：https://tw.msi.com/Promotion/2025VIPcare。

《MSI龍魂城解鎖行動》實境互動體驗 活動資訊

・ 時間：2025/07/12(六) - 07/13(日) 13:00 - 20:00

・ 地點：三創生活園區戶外廣場(台北市中正區市民大道三段2號)

▼將四散在展區的闖關小卡蓋滿，就可以獲得精美禮物一份。

