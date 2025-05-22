直擊／MSI 2025 Computex全攻略　美學設計與極致效能筆電、電競掌機一次網羅

記者蘇晟彥／台北報導

筆電領導品牌微星科技（MSI） 在今年Computex 2025 盛大展出重磅新品，除了先前就推出的RTX 50系列外、現場還有以匠心工藝淬煉出精美浮世繪畫作的「Prestige 13 AI+ 浮世繪特仕版」、深受遊戲玩家青睞的「Claw 8 AI+電競掌機」、與Mercedes-AMG Motorsport聯名的奢華美學力作Stealth A16 AI+ 及 Prestige 16 AI+ 等等，MSI 從創立來就不斷持續實踐在美學設計、極致效能及創新合作上的堅定承諾，設計願景將以「流動無界、意圖無限」為理念，迎向視覺一致性與優雅風格，這次《ETtoday新聞雲》也到現場直擊，要帶著所有消費者深入認識特色機型，一起找到屬於自己的「命定筆電」。

▼今年推出、搭載RTX50系列的矚目新機 Titan 18 HX北歐神話龍魂典藏限定版也在現場展出。（圖／記者周宸亘攝）

Prestige 13 AI+ 浮世繪特仕版：傳統工藝與AI 技術的完美融合

MSI與歷史悠久的日本知名漆器品牌OKADAYA攜手合作，打造劃世代的Prestige 13 AI+ 浮世繪特仕版筆電，這項傑作榮獲Computex Best Choice肯定。Prestige 13 AI+ 浮世繪特仕版融合擁有400 多年歷史、以精緻優雅和稀有性聞名的山中漆器傳統工藝，以及最尖端的 AI 技術，展現前所未有傳統藝術與科技的結合。



Prestige 13 AI+ 浮世繪特仕版以葛飾北齋(Katsushika Hokusai)舉世聞名的浮世繪木刻版畫《神奈川沖浪裏》(The Great Wave off Kanagawa)為設計元素，透過這幅以簡約有力色彩和鮮明輪廓為特色的藝術作品，以經典的木版畫為根源，充份連結傳統與創新，體現浮世繪的精神與美學意涵。在現場也展示用來製作筆電外殼的翻模工具，粉絲可以更近距離欣賞這台充滿匠心藝術氣息的筆電製作幕後。

▼Prestige 13 AI+ 浮世繪特仕版與知名漆器品牌合作，將傳統藝術與科技融合到淋漓盡致。

▼現場也展示翻模工具，可以更清楚瞭解製作過程的精細與藝術。

MSI與 Mercedes-AMG奢華跨界聯名系列筆電

而提到奢華美學，MSI從3年前就與 Mercedes-AMG 展開一系列合作，不斷突破奢華電競產品的界限。今年，雙方隆重推出兩款全新聯名力作：Stealth A16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport及Prestige 16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport，象徵著兩個品牌之間精采絕倫的跨界結合。

Stealth A16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport搭載AMD處理器與NVIDIA® GeForce RTX™ 50 系列筆記型電腦GPU，同時配備高階顯示面板。Prestige 16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport則搭載 Intel 處理器及令人驚豔的4K OLED 面板，提供細膩逼真的視覺體驗。兩款筆電皆擁有獨特設計，融入專屬聯名標誌與AMG經典圖騰，搭配筆電專用保護套、滑鼠及滑鼠墊等高質感聯名配件，完美詮釋MSI與Mercedes-AMG共同推崇的奢華美學精神。

▼MSI與 Mercedes-AMG每年都推出讓人驚豔的跨界奢華聯名。



開啟行動遊戲多元選擇：Claw A8與Claw 8 AI+ 極地風暴限定版

作為MSI今年力推的電競掌機，Claw 8 AI+以8吋大螢幕、絕佳續航力與更優異的操控性獲得青睞，更榮獲COMPUTEX Best Choice大獎肯定。MSI持續積極拓展電競掌機版圖，特別在Computex 2025宣布推出全新Claw A8與Claw 8 AI+極地風暴限定版。這次電競掌機的雙機齊發，賦予玩家更彈性的選擇自由，可依據個人喜好選擇AMD或Intel平台，打造最符合自身遊戲需求的掌機體驗。

針對追求不同風格的電競掌機玩家，Claw A8提供吸睛的設計美學，配備8吋FHD+ 120Hz更新率觸控螢幕，能帶來絕佳視覺享受。搭載AMD Ryzen™ Z2 Extreme處理器與高速LPDDR5-800記憶體，Claw A8為玩家帶來流暢且沉浸的遊戲體驗。多功能的I/O連接埠，確保隨時隨地都能輕鬆連接、展開遊戲探險。

Claw 8 AI+極地風暴限定版則搭載Intel® Core™ Ultra 7處理器258V，並升級搭載2TB NVMe SSD，強化儲存空間與讀寫速度。全新設計以精緻優雅的白色搭配閃耀UV塗層。此設計不僅有助於有效的散熱管理，確保持續的極致效能。Claw 8 AI+極地風暴限定版預計六月上市。

▼Claw 8 AI+極地風暴限定版以精緻優雅的白色搭配閃耀UV塗層，為玩家與眾不同的視覺感受。

未來商務系列筆電的嶄新ID設計概念 全新LOGO驚艷亮相

此外，在這次Computex 2025中，MSI也首度揭露未來商務系列筆電的嶄新ID設計概念。全新系列機款採用更流線圓弧且極簡的設計語彙，是MSI有史以來最纖薄的筆電產品，最薄僅有13.9mm。全新系列亦將提供2-in-1翻轉式與標準掀蓋式的機款選擇，皆配備高階OLED顯示螢幕，支援次世代的觸控手寫技術，並以實現全天候續航力為目標。全新系列商務筆電預計將搭載Intel下一代處理器(代號Panther Lake)等未來平台。未來商務系列預計將於2026年登場。

▼MSI未來的商務系列筆電以「流動無界、意圖無限」作為設計核心理念。

RTX 50時代的AI革命降臨 MSI AI Robot徹底改變裝置互動模式

而這次因應Computex主題「AI Next」，MSI也在攤位上介紹AI 聊天機器人「MSI AI Robot」功能，將徹底改變用戶原先與裝置間互動的方式，將可以透過「AI control」、「AI file」及「AI agent」進行不同工作模式切換，只要輸入簡單的指令，理解您的需求。無論您是遊戲玩家、創作者還是日常使用者，MSI AI Robot 都能讓複雜的設定變得像對話一樣簡單。體驗直覺式運算的未來，同時透過優先考慮裝置端處理來保護您的隱私，它能預測您的需求並無縫適應。