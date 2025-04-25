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人氣實況主依渟「最推 MSI GeForce RTX 50系列筆電分享」　最強吉祥物Lucky現身體驗會玩家嗨翻

記者蘇晟彥／綜合報導

為了迎接全新世代GeForce RTX 50系列筆電上市，全球筆電品牌微星科技於日前在台北三創旗艦店舉辦「MSI全新世代GeForce RTX™ 50系列筆電體驗會」，邀請人氣實況主依渟擔任一日店長，邀請所有微星粉絲共襄盛舉、體驗最強效能系列筆電。此外，一直以來受到粉絲喜愛的「微星吉祥物Lucky」也以AI智慧店長的身分亮相，正式宣佈全台首創的MSI AI智慧門市啟動，將透過更沉浸的數位互動帶來截然不同的消費體驗。

▼微星吉祥物Lucky化身AI智慧店長，與人氣實況主依渟、微星粉絲體驗最強大GeForce RTX™ 50系列筆電效能。（圖／微星科技提供）

▲▼ MSI 。（圖／MSI提供）

微星日前在台北三創旗艦店舉辦「MSI全新世代GeForce RTX™ 50系列筆電體驗會」，由人氣實況主依渟擔任一日店長，在現場提供搭載GeForce RTX™ 50系列顯卡的Titan／Raider／Vector系列筆電搶先試玩，而本次最大亮點就是Titan 18 HX北歐神話龍魂典藏限定版，以北歐神話中的世界樹Yggdrasil作為設計概念，型採用精緻手繪龍紋圖騰設計，細緻描繪龍的銳利眼神與鱗片層次，搭配北歐盧恩符文點綴，以精密金屬蝕刻與陽極噴繪工藝呈現，玻璃掌托嵌有象徵龍魂的圖騰。這款擁有精緻金屬光澤、細膩紋理質感與完美復古調性的經典之作，不僅效能卓越，更是華麗的藝術品，將北歐神話與極致遊戲效能的意象完美融合。

作為每天都要玩遊戲的實況主，依渟也在現場分享挑選筆電的心得，她說，若是注重遊戲氛圍感的玩家，推薦Raider 18 HX AI炫彩全方位電競筆電，最頂級的配備，同時搭載NVIDIA® GeForce RTX™ 5090、最新PCIe Gen 5 SSD搭配創新的專屬SSD散熱導管，能夠在極速穩定的讀取速度下，筆電也不容易過燙，再搭配4K 120Hz更新率Mini LED螢幕，確保極致順暢的遊戲畫面，讓玩家能沉浸在充滿遊戲氛圍的炫光燈效，享受超凡遊戲體驗。

▼Titan 18 HX北歐神話龍魂典藏限定版堪稱本次GeForce RTX™ 50系列最強筆電。

▲▼ MSI 。（圖／MSI提供）

▼依渟在活動現場與玩家分享挑選筆電心得。

▲▼ MSI 。（圖／MSI提供）

重視CP值、同時又希望擁有不妥協效能的玩家，依渟則推薦專為STEM 領域與創作者量身打造的Vector 16 HX AI，該筆電以宇宙灰色調打造俐落線條的簡約外觀設計，搭載Intel® Core™ Ultra 9處理器275HX與NVIDIA® GeForce RTX™ 5080筆記型電腦GPU，而Vector 16 HX AI不僅擁有頂尖規格，在價格上更是超級實惠，在通路售價為78,999元，是搭載50系列筆電GPU同級產品中CP值最高選擇！

而依渟也在現場與玩家近距離互動，遊玩被許多網友譽為「顯卡測試器」熱門大作《魔物獵人：荒野》，透過MSI全新世代GeForce RTX™ 50系列筆電能夠享受極致順暢的遊戲體驗，在畫面上也能近距離感受到魔物嘶吼的震撼！

此外，作為MSI首間AI智慧體驗門市，三創旗艦店在活動當天也出現「神秘嘉賓」，深受玩家喜愛的MSI吉祥物Lucky第一次以AI智慧店長的身份亮相，與現場的粉絲一同體驗 50系列筆電筆電的強大魅力！MSI Lucky AI智慧店長系統由MSI與能火動畫共同打造，以MSI最新GeForce RTX™ 50系列高效能筆電運作，將可愛形象結合AI、AR技術與Unreal Engine遊戲引擎，製作出擁有驚艷視覺效果的MSI Lucky AI虛擬人物。

當然 Lucky不僅是賣萌，還能在現場提供精準的互動服務，例如產品介紹與推薦、優惠活動說明等，將為消費者帶來更具沉浸感的數位體驗，同時也和依渟、現場玩家互動問答，超萌又逼真的模樣讓更多玩家在現場都忍不住大喊「太可愛啦」。

【延伸閱讀】
MSI GeForce RTX 50系列筆電預購開賣！最強AI運算效能「顛覆想像」應付全方位需求

▼在MSI三創體驗館，同時也是首間AI智慧體驗門市，將可以看到Lucky化身智慧店長在現場進行互動。

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