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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃國昌挺台中3藍委反罷影片曝光　喊話「我們不是雜質我們很優質」

 

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席黃國昌日前下令全體民眾黨公職全力奧援反罷免，他也多次參與各地宣講、與藍委合體反罷看板，今（11日）更曝光與台中3位藍委廖偉翔、羅廷瑋、黃健豪合拍的反罷免宣傳片。影片中黃國昌喊話「朋友有難情義相挺，台中的年輕立委面臨民進黨集體團滅，這不是民主，這是仇恨，自己要拜託每一位支持改革的朋友，726站出來投下不同意票，這次不是為了哪個政黨，而是為了我們的世代還有未來，讓賴清德知道，我們不是雜質，我們很優質」。

今日民眾黨主席黃國昌與台中3位藍委廖偉翔、羅廷瑋、黃健豪合拍的反罷免宣傳片曝光，影片開頭，黃國昌表示「今天我在這裡，是因為朋友有難情義相挺，現在台中有3位剛當選的年輕立委，面臨民進黨的集體團滅，他們3人沒有貪汙、沒有違法，只是在國會與民眾黨並肩作戰、認真監督」。

▼黃國昌與台中3藍委反罷免影片。（圖／翻攝自Facebook／羅廷瑋，下同）

▲▼黃國昌與台中3藍委反罷免影片。（圖／翻攝自Facebook／羅廷瑋）

黃國昌直言「這不是民主，這是仇恨，民進黨想罷掉的不是3個立委，而是一群敢講真話，敢對抗不公不義的新世代，一旦國會反對的聲音被清除，剩下的就是一言堂，台灣不能只有一種聲音的國會，也不該讓年輕人還沒有開口就被封殺」。

最後片尾，黃國昌強調「自己要拜託每一位支持改革，相信公平的朋友，726站出來投下不同意票，這次不是為了哪個政黨，而是為了我們的世代還有未來，讓賴清德知道，我們不是雜質，我們很優質，726我會投下不同意票，請你也一起來」。

▲▼黃國昌與台中3藍委反罷免影片。（圖／翻攝自Facebook／羅廷瑋）

▲▼黃國昌與台中3藍委反罷免影片。（圖／翻攝自Facebook／羅廷瑋）

3位台中國民黨立委也紛紛在社群平台發出此段影片，廖偉翔表示，過去在立法院，在野黨攜手合作，共同兌現我們選前的承諾，更通過許多過去民進黨不願面對、背棄選民的承諾！

廖偉翔表示，如今全國上下面臨內憂外患與天災，而民進黨卻為了轉移無能焦點，更為了搶奪權力，遂行獨裁，發動針對在野黨全體的無差別大罷免的人禍，撕裂社會，更讓仇恨對立在各個群體間蔓延，民主已經變成民進黨做主！

廖偉翔強調，7月26日，是大家最後讓國家回到正軌的機會！團結一切力量，攜手再贏一次，把民主還給你！

另外，黃健豪說，在立法院，他們從預算、法案、到民生議題，攜手民眾黨一起推動改革、守住公平正義。這些努力，正是台灣社會多元聲音的體現！

黃健豪再說，如今，民進黨發動無差別罷免，只為清除異己、壟斷權力。這不只是對國民黨的打壓，更是對整個反對力量的政治清算。726團結一起站出來！投下不同意罷免 ！

羅廷瑋則表示，黃國昌老師不是輕易替人背書的人，但現在選擇站出來支持他們，對他而言，是莫大的鼓勵，也是一種肯定，非常感謝。

羅廷瑋強調，大家正處在一個新的世代，沒有人能夠忽視民意，民眾要的不是對立，不是清算，而是一個能解決問題的政府。

羅廷瑋表示，這段時間，台灣才剛歷經颱風災害，災區等待重建、民眾等待協助；同時，大家也面對著關稅波動、物價上漲、民生壓力層層堆疊。這些挑戰不容忽視，越是在這樣的時刻，政府越應該放下對立、把心力放在拚經濟穩民生，而不是繼續耗損社會的信任、消磨彼此的耐性，把寶貴的民主資源浪費在清算異己、製造分裂上。

最後，羅廷瑋喊話，7月26日，請大家一定站出來投下「不同意罷免」，留下做事的人，拒絕無謂的消耗，讓民主回歸理性，把資源用在真正需要的地方。

▲▼黃國昌與台中3藍委反罷免影片。（圖／翻攝自Facebook／羅廷瑋）

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