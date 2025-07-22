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「一下班就來掃街」盧秀燕請假2天半原因曝！反惡罷力挺3子弟兵

記者許權毅、柯沛辰／台中報導

726罷免投票倒數最後5天，台中市長盧秀燕決定請假2天半，替立委廖偉翔、羅廷瑋、黃健豪3位子弟兵全力站台。盧秀燕表示，選情非常艱困，所以她一下班就投入反罷免宣傳行程，連晚飯都還沒吃，希望各位鄉親站出來幫忙投下「不同意」。

盧秀燕表示，廖偉翔（第四選區）、黃健豪（第五選區）、羅廷瑋（第六選區）3位都是非常優秀認真的立法委員，過去僅上任1年，就為大家爭取到普發現金1萬、還假於民5天，同時替軍人加薪，「這麼有做事、優質的年輕立委，只是因為民進黨選輸翻桌，就要罷免他們。」

▲▼盧秀燕請假2天半原因曝！反惡罷力挺3子弟兵　揭台中選情告急。（圖／記者許權毅翻攝）

▲盧秀燕請假2天半，全力替3子弟兵站台。（圖／記者許權毅翻攝，下同）

盧秀燕指出，過去民進黨在台中失敗，這次把台中當作重中之重，把台中3席立委視為眼中釘，必須除之而後快，因此現在3人選情非常緊急，她從昨天下班起就冒著風雨來掃街拜票，今晚也同樣繼續投入掃街，拜託各位鄉親站出來投「不同意」。

盧秀燕說，她本來25日才要請假，幫忙替反罷免做最後衝刺，但如今看起來，3人選情非常緊急，必須要搶救，因此她提早1天半啟動，決定自明天（23日）下午起請假，因為明早還要重要的公務行程，接下來她將投入大規模掃街，馬不停蹄幫忙拜票，希望讓3位優秀立委繼續留在國會替大家發聲。

根據規劃，盧秀燕明早還要重要的公務行程，下午才會請假陪同羅廷瑋掃街，晚間進行宣講，之後24日預計再陪同廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋大掃街，並於25日下午在「本命區」陪同黃健豪車掃，隨後北上台北參加選前之夜。

▲▼盧秀燕請假2天半原因曝！反惡罷力挺3子弟兵　揭台中選情告急。（圖／記者許權毅翻攝）

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