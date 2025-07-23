羅大佑稱賴皮罷免大破功　曹興誠長文反駁 ：民進黨一直不贊成大罷免

▲曹興誠。（圖／記者周宸亘攝）

記者郭運興／台北報導

距離7月26日大罷免投票倒數3天，有「華語音樂教父」之稱的歌手羅大佑則認為「像最近的大罷免，太怪了。這不是政治，這是賴皮罷免，這要大破功才行」，此段發言引起熱議。對此，聯電創辦人曹興誠今（23日）發出長文反駁點出罷免緣由，他強調，去年總統大選，賴清德沒有輸、立委得票民進黨也超過國民黨，民進黨很能接受這個情況，所以一直不贊成大罷免，根本沒有什麼「選輸翻桌」這種事，大罷免絕對是由各地志工們發起，跟民進黨完全無關。

曹興誠發出長文表示，昨天在網上看到羅大佑先生說，這次罷免是「賴皮罷免」，應該讓它「大破功」。自己一向很敬重羅先生，也很喜歡羅大佑的歌；所以想向羅先生解釋一下這次大罷免緣由。

曹興誠認為，國民黨說這次大罷免是民進黨「選輸了」，所以耍賴皮「翻桌」；這不是事實。去年總統大選，賴清德贏了，沒有輸。立委得票，民進黨為11,077,338票，超過國民黨的10,166,509票，所以就票數來說，也沒有輸。可惜因為票票不等值，所以民進黨立委席次比國民黨少了一席。

曹興誠再指，民進黨很能接受這個情況，所以主張「當家不鬧事」，一直不贊成大罷免，根本就沒有什麼「民進黨選輸了翻桌」這種事。因此大罷免絕對是由各地志工們自動發起的，開始跟民進黨完全無關。

志工為什麼會發起大罷免？曹興誠解釋，因為立法院現在變成了獨裁的打架院，國民黨總召傳崐萁提什麼案子，居然可以事先不讓其他立委知道內容，就直接強行表決，變成法律。民進黨不同意，國民黨就揍他們。

曹興誠直言，這樣通過的法律，完全缺乏「程序正義」，當然不具備公信力。如果台灣未來法律都不具公信力，老百姓很難去遵守，台灣就會走向混亂，民主的基礎就為之破壞。

曹興誠說，大家可以合理懷疑，這正是中共想要的。在攻台之前，先亂台。大家也可以合理懷疑，這就是傅崐萁去年四月一上任，就帶了國民黨立委去北京和王滬寧開會的目的。

曹興誠提到，馬英九曾經說，罷免不一定要證明對方犯罪，大家只要不再信任，就可以罷免。所以國民黨去密會敵酋的曖昧行為，失去了民眾的信任，所以面臨罷免。

曹興誠指出，除了信任，另外一個罷免的理由，就是「公道」。公務員應該努力公務，不可以吵架罵人，這是「公道」。立法委員也是公務員，不好好研究法案，天天打架罵人，就該罷免，也是公道。尤其像徐巧芯這種故意罵人、咬人、踢人的爛咖，每年要花掉一千萬的納稅錢，非常不公道。

曹興誠再說，國民黨會說，民進黨也打架，也該被罷免，沒錯。問題是國民黨找不到人來連署，罷不成任何民進黨立委，所以變成 31 : 0，國民黨想罷別人罷不成，就說罷免是「惡罷」，那就是賴皮，就是翻桌。國民黨翻桌，還要說是賴清德翻桌，那就是混淆視聽，愚弄百姓。國民黨說「誰叫你姓賴，不賴你賴誰」？

曹興誠指出，還有一點，立法院院長、副院長都是國民黨；佔了位置，卻不維持秩序，讓立法院變成打架院，當然要負主要責任。國民黨仗著人多，完全不守議事規則，被罷免，應該也是剛好而已。

最後，曹興誠強調，以上說明，不知道羅先生同不同意？大罷免千萬不能讓它破功，否則台灣的民主自由就破功了，天佑台灣！

▼羅大佑。（圖／記者李毓康攝）