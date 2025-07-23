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網瘋傳「台中19投票所」地點超詭異　事實查核中心出手了

▲台中投票狀況。（圖／記者許權毅攝）

▲這次大罷免，台中投開票所11處與上次總統大選相同，僅8處因故改至鄰近地點。（圖／記者許權毅攝）

記者柯沛辰／綜合報導

7月26日大罷免來勢洶洶，但社群平台近日瘋傳「台中投開票所地點詭異」說法，聲稱有多個投開票所被更改到偏僻地點。事實查核中心指出，經查證，網傳19個台中投票所中，有11處與2024年總統及立委選舉時相同，8處因業者不借場地等因素需更改地點，但均鄰近前次地點，並未改到偏僻處。

7月21日起，社群平台Threads流傳2篇「台中怪奇投票所」文章，內文列出19個台中市投票所地點，並聲稱選前不斷傳出「奧步」，包括選定奇怪的地點投票等，下方也有許多網友留言稱這19處地點很奇怪，因為多為民宅、空屋、車庫等。

為此，台中市議員江肇國發文表示，針對網友提到的工地、空屋、車庫等奇怪投票地點，他已向選委會、中選會瞭解情況，結論是「投票所地點來不及改了」，讓他氣得痛批台中市政府連投票所都可以亂搞，呼籲民眾一定要到場監看開票。

對此，事實查核中心指出，經致電里長辦公室求證，並對照2024年正副總統及立委選舉投開票所地點，可發現網傳的19處地點中，有11處與上次相同，其餘8處則因「私人場地不願出借」、「原場地已預定要舉辦活動」等因素需更改地點，但距離上次投票地點均短暫步行可達，並未刻意改到偏僻處。

中選會也澄清，考量投票人投票習慣及民眾投票便利性等因素，7月26日立委罷免案投票所設置地點，原則上盡可能與前次2024年正副總統及立委選舉相同。

台中市等地方選委會強調，若遇到暑假期間校舍修繕或私人場地不願出借等情況，只好另覓他處設置投開票所，並非針對特定選舉刻意更改投開票所。

▼事實查核中心針對網傳19個投開票所進行查核比對，點圖可放大。（圖／事實查核中心）

▲▼網瘋傳「台中19投票所」地點超詭異　事實查核中心出手了。（圖／事實查核中心）

另外，查核中心也在7月21日、22日分別詢問7月26日有辦理罷免投票的台北市、新北市、桃園市、台中市選委會。地方選委會表示，並不會針對特定選舉刻意更改投開票所，地點的選擇也沒有政治力介入。

地方選委會說明，若是碰到暑假期間校舍修繕、做為考場，或是私人場地不願出借等情況，只好另覓他處設置投開票所。另外，投開票所也會隨著當地投票人口的成長而增設，例如桃園市近10年人口持續增加，須按規定新增投票所。

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