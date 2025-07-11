Uniqlo喊漲？川普關稅衝擊「在美業務」　母公司：成本難吸收

▲Uniqlo在美業務也遭到關稅衝擊，預計即將調漲價格。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

Uniqlo母公司日本迅銷（Fast Retailing）10日警告，由於更高額的美國關稅，即將開始顯著影響在美業務，該公司計畫今年稍晚實施漲價，以緩解衝擊。

迅銷財務長岡﨑健表示，「我們秋冬將遭受嚴重影響，這是不可避免的，而且很難吸收所有成本。我們的方法是，在可能的地方提高價格，而不是在不可能的地方這麼做，同時最終專注於創造可持續性的業務，安全地生產利潤。」

Uniqlo在美銷售產品大多在東南亞與南亞生產，根據川普政府目前公布的對等關稅稅率，美國主要服飾進口國之一的斯里蘭卡面臨30%關稅，另一個成衣大國越南則是20%，但第三方轉運商品就要面臨40%關稅。

在截至今年8月底的本財政年度，迅銷維持著5450億日圓的營業利潤預估。該公司指出，提早向美國市場發貨，限制了關稅的影響，「不論關稅稅率多少，2025財政年的影響可能有限。」

《路透社》指出，川普關稅政策反覆無常，不僅讓外界擔憂通膨抬升、經濟放緩，也已經澆熄了美國等主要消費市場的熱情。本周稍早陸續公布的對等關稅，幾乎影響所有貿易夥伴。