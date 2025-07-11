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社會 社會焦點 保障人權

恐怖！嘉義養豬場傳出一聲尖吼　百隻豬「七孔流血」倒地暴斃

記者翁伊森、莊智勝／嘉義報導

颱風丹娜絲重創南台灣，雖然快速過境，但餘威仍造成中南部連續數天降下致災性豪雨，其中嘉義、台南災情慘重。而嘉義義竹鄉一處畜牧場因漏電而導致豬隻遭電死，10日養豬協會理事長林志達與畜保科人員到場關心時，突然又再度傳出漏電，現場倖存的豬隻只發出一聲慘叫，隨即僵直倒地、七孔爆血而亡，嚇得現場眾人臉色慘白。

▲▼嘉義養豬場豬隻遭高壓電電死。（圖／嘉義縣養豬協會理事長林志達提供）

▲眾人視察時又再度發生漏電，倖存豬隻發出一聲尖吼後，隨即倒地、七孔流血暴斃。（圖／嘉義縣養豬協會理事長林志達提供）

據了解，該處養豬場專營配種繁殖、飼育出售，因此場內養了上百頭豬隻，未料9日風強雨驟，嘉義地區停電，在晚間8時許短暫復電後，場內卻突然傳出漏電意外，近百頭豬隻發出慘叫，當場活活遭高壓電電斃。

飼主面對鉅額損失欲哭無淚，請求相關單位到場勘查。家畜所長林珮如指出，9日晚間接獲通報後，10日立刻就請協會理事長林志達與畜保科人員到場勘查，未料眾人才剛進場內沒多久，倖存的豬隻突然又發出撕心裂肺的慘叫尖吼，隨即七孔爆出濃稠鮮血，當場倒地、四肢僵直抽搐而亡。

▲▼嘉義養豬場豬隻遭高壓電電死。（圖／嘉義縣養豬協會理事長林志達提供）

▲▼嘉義養豬場豬隻遭高壓電電死。（圖／嘉義縣養豬協會理事長林志達提供）

▲遭電死的豬隻有100多頭，場主的損失難以估算，欲哭無淚。（圖／嘉義縣養豬協會理事長林志達提供）

面對突如其來的狀況，在場眾人面面相覷，愣了一下後才反應過來，場內又再度漏電，所幸眾人勘查時均穿著橡膠雨鞋絕緣，才未遭電流波及，一行人見到豬隻的死狀，嚇得臉色慘白，久久說不出話。

眾人入場勘查前已經確認關閉總電源，未料卻突然又發生漏電意外，不排除路旁高壓電桿可能是元凶，但詳細情形還有待進一步調查。林志達也不忘提醒廠主，在台電公司未斷電之前，千萬不要進場。

林珮如說，由於當天早上適逢祭拜獸魂碑，因此大家也祈求天災趕快過去，保佑人畜平安，同時她也叮嚀同仁外出勘查時務必穿著雨鞋，注意安全，還好本次事件大家都有相當警覺性，才能保平安。

據了解，遭高壓電電死的豬隻約有100多頭，後續將運走火化，並製成肥料，場主的詳細損失目前仍無法估算，而該案是否符合天災救助，仍待進一步研議。

▲▼嘉義養豬場豬隻遭高壓電電死。（圖／嘉義縣養豬協會理事長林志達提供）

▲大家事前已關閉總電源才入場勘查，未料卻又發生漏電，一旁的高壓電桿疑似是元兇。（圖／嘉義縣養豬協會理事長林志達提供）

▲▼嘉義養豬場豬隻遭高壓電電死。（圖／嘉義縣養豬協會理事長林志達提供）

▲眾人祭拜獸魂碑祈求人畜平安。（圖／嘉義縣養豬協會理事長林志達提供）

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