艋舺殺人絕命電話曝！19歲男開心赴賓館　慘成人生「死亡約會」

▲女友不滿頻頻被騷擾、糾纏，男友（左圖，翻攝自李嫌IG）竟撂8人押走他，囚3天輪番凌虐活活把19歲男打死。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市艋舺大道一處民宅被懷疑是毒品交易據點，但是警方進入逮人卻在二樓發現男屍，意外查出男友不滿女友被騷擾、糾纏，9人竟將被害人強押至該處囚禁凌虐2天之久，期間還若無其事的進出民宅，連被害人最後死亡也無人知曉。

警方調查，18歲的許姓女子，與26歲的李姓男子為情侶關係，許女因為不滿常常被19歲的鄭姓男子糾纏、騷擾，所以向李姓男友抱怨，又被鄭邀約出遊，後來在7日當天，由許女打電話找鄭姓男子前往新北市三重區的賓館見面。

李姓情侶檔當天則開著休旅車，載著27歲的朱姓男子以及許女的26歲湯姓閨蜜，並找來5名少年騎乘機車到三重區的賓館堵人，見到鄭姓男子現身之後，就將鄭強押上車，直奔發生命案的艋舺民宅裡。

▲李嫌（右圖，邱中岳翻攝）坦承有策畫押人行動，但是否認有利用鄭男要求家屬支付費用。（圖／記者黃彥傑翻攝）

一到民宅後，一群人將鄭押往2樓，由李、許、朱以及湯，和其他2名少年輪流毆打鄭姓男子，以徒手、鋁棒的方式攻擊鄭姓男子，並且將人囚禁在2樓，期間還可以若無其事的進出民宅。

警方追查發現，艋舺民宅平時都是由H姓少年在現場顧守，其他人都是沒事會到現場聚集閒聊，鄭姓男子被囚禁期間，動手的6人只要經過，就會輪流上前毆打被囚禁的鄭姓男子。

家屬在10日報驗時提及，嫌犯還用兒子的手機傳訊息給阿嬤，以發生車禍賠償為由，要家人匯款2.8萬元，家人發現訊息中的口氣、講話習慣與平常不同，要求要聽到鄭男聲音，卻被以「他在睡覺」等理由搪塞。

李嫌針對此事則辯稱，有坦承透過許女邀約鄭姓死者到賓館，但是並沒有要求家人匯款，因為相關嫌疑人手機已送鑑識還原，所以也將等待鑑識結果才能釐清說法，全案將在偵訊結束後以殺人罪嫌移送地檢署偵辦。