南部還有強降雨　下周四又有熱帶系統發展

記者李姿慧／台北報導

今天(11日)仍受低壓帶影響，水氣偏多，南部有短延時強降雨，下半天起降雨緩和，周末天氣較為穩定，下周一到下周四水氣再度變多，中南部有雨外，午後各地也有雷陣雨。下周四左右菲律賓東方海面可能有熱帶系統發展，不排除未來生成颱風。

▲今南部仍有強降雨，下半天到晚間雨勢緩和。（示意圖／記者李毓康攝）

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中央氣象署預報員黃恩鴻表示，今天台灣環境不穩定，水氣偏多，受到低壓帶影響，各地降雨機率偏高，西半部與東南部有短暫陣雨或雷雨，尤其南部地區已有短延時強降雨出現，並伴隨雷擊及強陣風，不過降雨範圍不大、時間短暫，降雨空檔較多。

黃恩鴻指出，目前台灣附近仍位於大低壓帶中，雲量與水氣較多，但隨著低壓遠離，預估今日下半天後太平洋高壓將逐漸增強，水氣減少、降雨趨緩，中南部下午到晚間雨勢緩和。

▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

明後兩天太平洋高壓進一步增強，黃恩鴻表示，周末各地天氣將轉為多雲到晴，由於環境吹南風到西南風，清晨至上午南部、中部沿海地區有短暫陣雨，不過降雨短暫，多數時間可見陽光，午後因熱力作用，各地有局部短暫雷陣雨，特別是中部以北、宜蘭及其他山區需注意較大雨勢。

黃恩鴻也提醒，周末因高壓增強，各地可見陽光，溫度將明顯回升，尤其周日高溫普遍可達32至34度，東南部地區更可能出現焚風現象。下周一至下周四溫度持平，高溫普遍約31至33度，局部溫度可能更高，低溫約26至28度，整體感受溫暖偏熱。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

此外，下周一至下周四環境偏南到西南風，水氣將再次增多，中南部清晨至上午的降雨範圍與時間將拉長，白天至晚上各地皆有短暫陣雨發生的機會，降雨範圍比較廣，中部平地也有降雨，要特別留意午後雷陣雨，各地有局部短暫雷陣雨和對流發展，北部也可能出現陣雨。

至於是否有颱風生成機會，黃恩鴻表示，預估下周四左右，菲律賓東方海面有可能發展出熱帶系統。該海域屆時將有較大的季風低壓生成，有機會發展出較強的熱帶系統與明顯環流，未來不排除生成颱風。不過目前連大低壓帶都尚未形成，路徑與強度變數大，下周再進一步觀察。