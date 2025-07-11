丹娜絲颱風強襲中南部！嘉義男冒雨修祖厝突身亡　死因曝光

▲嘉義老翁修繕古厝屋頂，過程中因突發心血管疾病摔落，搶救不治。（示意圖／ETtoday資料照）



記者翁伊森、黃資真／嘉義報導

丹娜絲颱風重創西南部地區，多處傳出淹水、停電災情，嘉義縣六腳鄉一名81歲陳姓男子在修繕古厝屋頂時，突然身體不適跌倒，被另名男子發現報警，送醫搶救後仍不幸不治。嘉義地檢署相驗後，研判男子為心血管疾病，自然死亡，丹娜絲死亡案例再加1。

初步了解，曾姓男子9日傍晚6時許在自家屋頂裝水塔蓋時，發現鄰居陳翁倒臥在住家庭院的屋簷下，疑似在修繕屋頂的過程中摔落，緊急報警，而救護人員抵達時陳翁已無呼吸心跳。

送往嘉義長庚醫院搶救30分鐘後，仍於7時18分宣告不治。警方前往現場調查，確認無打鬥痕跡，遺留一個鋁梯、一支長夾及幾片瓦片，報請嘉義地檢署釐清死因。

而檢方相驗後認為，陳翁遺體外觀僅有枕部後側擦傷，無其他明顯致死傷勢，且醫院診斷書記載「到院前心跳停止」，綜合研判為疑心血管疾病，自然死亡。

截至9日為止，全國災情總計達8040件，前3多災情分別為台南市4349件、嘉義市1644件和嘉義縣815件。傷亡統計部分，颱風造成2人死亡（台南市）、708人受傷，以台南市傷者286人最多，嘉義市173人、嘉義縣150人。