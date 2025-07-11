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批光電被嗆滾去中國！醫曝「布袋長大」轟青鳥：災區我老家啦

▲▼ 嘉義布袋新塭、義竹東後寮滯洪池的數百面水面型太陽能光電板破損。（圖／攝影中心攝，下同）

▲嘉義布袋新塭、義竹東後寮滯洪池的數百面水面型太陽能光電板破損。（圖／攝影中心攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

丹娜絲颱風使中南部光電產業受到關注，名醫蘇一峰10號在臉書開批光電板，卻遭部分支持者反嗆「幹嘛一直罵光電，滾去中國」，氣得他忍不住回嗆「去你的青鳥！」強調自己就是在光電重災區的新塭長大，「那是我阿公的老家，就住在民進黨大老蔡同榮老家對面，我阿公死忠綠營一輩子。」

蘇一峰在粉專無奈表示，他看到嘉義布袋的光電慘狀，發文批評幾句，沒想到就引來「青鳥」嗆他滾去中國，幹嘛一直罵光電。他忍不住直呼，「去你的青鳥，我在嘉義布袋長大，#光電重災區新塭是我的阿公老家，就住在民進黨大老蔡同榮老家對面啦！我阿公死忠綠營一輩子。」

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蘇一峰不禁感嘆，「故鄉美麗的魚鄉風情畫被搞成光電垃圾場，居然還叫我滾去中國」，表達對現況的極度失望。事後他還發文提到，有台南網友留言指責他，「有時間寫這些，怎麼不回新塭協助善後？」讓他無奈反問：「所以我回去嘉義新塭要怎樣幫忙協助災情？幫忙撿光電板嗎？還是可以幫忙台電拉電線？」

面對這樣的批評，蘇一峰回擊說，「所以我應該放著在台北住院三十個重症病人不管，跑回去新塭撿光電板？拉電線桿？」他也語帶諷刺地問：「現在嘉義真的很慘，需要台北的醫師趕過去幫忙撿光電板嗎？」最後他反問自己是「新塭的民代還是里長嗎？還是光電廠商？」直言台南這位網友的留言讓他啞口無言，「你真的難倒我了！」

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