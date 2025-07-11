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雷雨彈襲金門！8小時逾141毫米「破單日紀錄」　大黃牛慘困水中

▲▼金門大雨淹水。（圖／記者林名揚翻攝）

▲黃牛受困在水中，進退兩難。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚／金門報導

一場雷雨讓金門鄉親整夜未眠！今（11）日凌晨起，金門縣遭逢大雷雨襲擊，短短8小時累積雨量飆破141毫米，創下今年以來單日最高紀錄，中央氣象署緊急對金門發布大雷雨即時訊息與一級淹水警戒，金沙鎮、金湖鎮多處低窪地區迅速積水，稻田泡水變湖泊，還有黃牛受困水中、進退維谷。

根據金門氣象站統計，11日0時至8時累積雨量高達141毫米，其中從凌晨1點半到清晨7點半降下超過78.5毫米的強降雨，若加計昨（10）日降雨35.5毫米，金門24小時累積雨量已達176.5毫米，堪稱今夏最強降雨。

由於連夜雨勢強勁，位於金沙鎮的金沙水庫水位急速上漲，下游一帶地勢低窪農田遭大水倒灌，洋山、官澳等地多處稻田幾乎全泡入水中，宛如變成「大型水田」，甚至有農民目睹黃牛在水中驚慌四處移動，卻因深水擋路、陷入兩難。

在金湖鎮與金沙鎮市區，也有數條馬路因排水不及淹水成河，有民眾一早出門才驚覺家門口「像走在水溝裡」，地面還遺留大片泥濘與雜物。雖然隨著早上雨勢減緩，8時以後積水漸退，但受災民眾仍得忍受滿地泥垢與清理困難。

金門氣象站表示，此次強降雨是受到低壓帶與西南風結合影響所致，預估天氣要到今下午至入夜後才會稍微穩定，呼籲民眾仍需提高警覺，嚴防午後對流再起引發突發性災情。

▲▼金門大雨淹水。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門大雨淹水。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門大雨淹水。（圖／記者林名揚翻攝）

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