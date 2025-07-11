快訊／關押191天將重獲自由！　沈慶京3億元交保

▲沈慶京即將交保。（圖／記者李毓康攝）



記者黃哲民、黃資真／台北報導

京華城案為被起訴被告其中之一的威京集團主席沈慶京，在押至今期間多次因病聲請交保，皆未獲准，昨(10日)台北地院開庭，法官考慮讓沈交保，惟提出的交保三條件全被沈的律師否決。稍早，在關押191天後，法官諭知沈以1億元交保，且必須有相當資力的具保人提出2億元保證書，也必須配戴電子腳鐐。

北院裁定如下：

沈慶京以自己名義提出新臺幣壹億元保證金，及覓得具有相當資力之人作為具保人，提出新臺幣貳億元之保證書後，准予停止羈押，並限制住居於臺北市大安區，並自停止羈押之日起限制出境、出海捌月，及應遵守下列事項：一、不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情之行為。二、接受如本裁定所示之科技設備監控。

沈慶京目前在台大醫院戒護住院接受抗黴菌療程，今沒出庭，辯護律師請求法官通知台北看守所，讓律師直接到台大醫院律見沈以簡化程序，法官准許，律師已趕赴台大醫院。

沈慶京在2024年8月30日被法院裁定收羈押禁見，至同年12月26日起訴移審後，沈原本獲北院兩度准許4000萬元、1億元交保，經檢方抗告後，都被高院發回更裁，合議庭以「尊重審級制度」等理由，在今年1月2日改裁定羈押禁見至今，已經過了191天。

期間，現年78歲的沈慶京多次以身罹重病、更換廔管易感染恐危及生命為由聲請交保，均未獲准。北院今上午開庭進行勘驗程序前，先處理沈再度提出的具保停止羈押聲請，法官指衛生福利部台北醫院函覆轉達台大醫院意見，認為沈確有必要開刀治療與後續觀察，而關押沈的北所也回覆，沈常須戒護就醫，已影響所方人力調度。檢方表示，尊重醫院專業意見與法官是否讓沈慶京交保的決定。

不過，法官提出交保三條件，全被沈的律師拒絕，一是提出保證金，因本案財力與銀行信用受極大影響、被抽銀根，也沒人敢借錢給沈；二是書面人保，擔憂沈的朋友怕被捲入有政治成分的案件，必須體諒朋友，希望准許不徵求人保。

佩戴電子手環或電子腳環部分，律師稱沈需要住院治療，醫院要安排經驗豐富護理師替沈找可插針的血管，佩戴電子監控設備密集定時發出訊號，會干擾醫療儀器、影響沈的帕金森氏症，將侵害沈的緊急醫療權；加上沈慶京想要去新北三芝區的墓園上香祭拜父母，配戴電子監控設備會示警。法官問「三芝墓園離海邊多遠」，但律師回應從淡水走北海岸就會靠近海邊，「不然，叫他走山路？」全場頓時笑翻。