快訊／害命李姓團購主15萬交保太輕？　中檢晚間發聲了！

▲針對外界質疑李女交保情形，台中地檢署晚間發出聲明，強調「極端重視此案」，並鄭重申明絕對依法查辦、從嚴訴追之決心。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中市豐原區1家5口命案，涉案的張姓美容師與李姓團購主在檢方複訊後，分別獲限制住居，及15萬元交保、限制出境出海。李女交保情形曝光後，有民眾、民代甚至王家二女兒的丈夫，質疑是否交保代價過輕、或是認為應該予以羈押，對此台中地檢署今（7日）晚發聲明表示，本署「極端重視此案」，對於部分媒體質疑專案小組有輕縱詐嫌之報導，鄭重申明絕對依法查辦、從嚴訴追之決心。

警方4日下午將李女查緝到案，但李女偵查時相當不配合，拒不認罪，還數度以身體不適為由要求就醫，疑企圖拖延警方偵辦進度，筆錄做了快2天，在5日晚間才完成筆錄。李女移送台中地檢署後，檢察官漏夜訊問至6日凌晨，認定李女涉犯詐欺取財等罪嫌，命15萬元交保，限制出境出海。

經由媒體報導李女的交保情形，王家二女兒的軍人丈夫在昨日受訪時表示，涉案2人抓到了，卻能夠在外面活動，擔憂可能會有串供問題，希望檢方可以再考量加重。

議員謝志忠說，李姓團購主是主導介紹王家去地下錢莊借高利貸的人，而打電話催促王家借錢的人是張姓美容師，兩人明顯是合作關係，但現在兩人都在外面，難道不會有串供可能嗎？他認為檢察官應更慎重考慮兩人的裁定。

立委何欣純也說，本起詐騙案件讓所有國人深痛欲絕，希望政府可以積極打詐，把詐團繩之以法，也呼籲國人自己本身要清楚，投資會有詐騙風險存在，一定要提高警覺。

針對外界質疑，台中地檢署強調，關於部分媒體質疑專案小組有輕縱詐嫌的報導，本署鄭重申明絕對依法查辦、從嚴訴追之決心。



中檢說，針對外界關心死者是否曾遭討債恐嚇、毒害，或是否尚有共犯等疑點，專案小組亦已全力投入、一一查證，縝密偵辦，務求釐清真相，以告慰死者及家屬，並對犯罪者嚴查重懲、決不寬貸。