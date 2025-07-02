聯手地面師坑12長者詐3.7億...還害死1人　歐悅少東300萬交保

▲員林警分局破獲首起彰化地面師案，林姓主嫌狼狽遭逮。（資料圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰檢偵辦知名連鎖汽車旅館「歐悅集團」林姓少東，涉嫌勾結地政士與貸款專員，組成專業詐騙集團，以「假檢警」手法鎖定12名年長者行騙，誘騙被害人抵押房產，不法所得高達3.7億元，更導致1人輕生，林男與蔡姓女秘書遭羈押，雖然2人否認犯行，日前仍遭檢察官起訴，由於羈押期限已到，法官認為無羈押必要，分別裁定林、蔡兩人以300萬、50萬元交保。

彰化地檢查出，林男2023年1月起先以「假投資」及「假檢警」手法，騙取被害人的信任，再勾結地政士、貸款專員，誘騙被害人將房產抵押，進行二次剝皮，從中牟取暴利。這些被害人大多是年紀大的長者，辛苦一輩子才擁有一間房子，沒想到卻被這些不肖之徒騙得血本無歸，家破人亡，令人髮指。

▲以假檢警詐騙高齡長輩。（資料圖／警方提供）

檢方指出，林男犯罪足跡遍及全國，共設定17筆不動產抵押，檢方已查扣11筆土地及1.2億元債權，甚至造成其中一名被害人悲憤輕生。據悉，林姓主謀個人不法所得高達2.2億元，檢方也一併聲請沒收8人犯罪所得共2.3億元。

彰化地檢署在蒐證和調查後，6月25日偵結起訴林姓執行長等8人，並對林男具體求刑10年，希望能夠嚴懲這些犯罪分子，還給被害人一個公道。檢方表示，這次的詐騙案情節重大，被害人數眾多，詐騙金額更是高達3.7億元，嚴重影響社會治安，因此絕對不能姑息。

▲警方查扣一輛價值近千萬保時捷GTS。

6月30日羈押期滿，林和蔡移審地院後，2人皆否認犯罪，但法官根據相關證據顯示，2人涉嫌重大，考量到案件已經進入審理階段，需要傳喚相關證人到庭進行交互詰問，認為兩人無羈押必要，因此分別裁定300萬及50萬交保，為防止兩人串證，禁止與本案相關共犯或證人接觸。

此外，法官也禁止林男從事新的放貸業務，蔡姓女秘書則被禁止為林辦理新的放貸業務，希望能藉此避免他們再次犯案。