法官提「交保3條件」沈慶京都搖頭　想去海邊掃墓「走山路」全笑翻

▲威京集團主席沈慶京涉犯京華城案至今在押，屢求交保，今（10日）卻透過律師否決法官提出的交保3條件。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃哲民／台北報導

威京集團主席沈慶京在京華城案涉犯行賄等罪嫌，至今在押，期間多次稱病聲請交保未准，台北地院今（10日）開庭出現轉機，但律師轉達沈自認需治病、絕不會逃亡，應不必提出保證金、外加人保與佩戴電子監控設備防逃等條件，且沈想去靠海邊的墓園祭拜父母，法官反問「還沒裁定，就說要去海邊？」律師回稱「不然，叫他走山路？」

北院今勘驗台北市都市計畫委員會2020年審議京華城容積率案等3段錄音，每段各約1小時，上午9點半開庭，法官先處理沈慶京再度提出的具保停止羈押聲請，要辯護律師問沈可提出多少保證金，不能低於先前裁定的1億元，且須外加數倍於保證金的人保，假設准許交保1.5億元，人保就須提出足以擔保數倍於1.5億元的書面證明。

沈慶京目前在台大醫院戒護住院接受抗黴菌療程，今沒出庭，律師銜命趕赴醫院當面問沈，下午3點半回到法庭，卻沒要求插隊表達意見，反而請法官繼續完成勘驗、檢方與柯文哲等被告陳述等既定程序，已透露跡象、可能不接受法官提出的交保條件。

傍晚5點47分，柯文哲發言完畢，法官立刻問律師徵詢沈慶京的結果，律師刻意慢慢說，先講沈仍在治療腎臟的黴菌感染、「還有管線插入血管中」，接著說交保目的是防逃，「沈慶京不會逃亡，身體狀況也不容逃亡，逃亡等於自殺」，所以應不必提出保證金。

▲沈慶京歷次到台北地院出庭，都須搭乘輪椅。（資料照／記者劉昌松攝）

法官聽了挑眉，律師趕緊補充沈慶京知法官有難處、要謹慎，實際上也真有人逃亡，「但不表示沈慶京會逃」，希望法官准許交保1億元以內，願盡力籌措，沈因本案偵審，財力與銀行信用受極大影響、被抽銀根，也沒人敢借錢給沈，請法官諒解。

至於書面人保，律師表示一般人認為本案有政治成分，這時要找人出具擔保書，還要有一定資力，「太為難朋友了！」沈慶京的朋友會害怕捲入這種有政治成分的案件，「我們必須體諒朋友」，希望法官准許不徵求人保。

法官提出交保3條件，已被否定2條，不料律師轉達沈慶京也不願佩戴電子手環或電子腳環，因沈自認不逃亡、「所以沒必要」，律師更稱沈住院治療，醫院要安排經驗豐富護理師替沈找可插針的血管，佩戴電子監控設備密集定時發出訊號，會干擾醫療儀器、影響沈的帕金森氏症，將侵害沈的緊急醫療權。

看到法官臉色難看，律師說若配發個案手機定時自拍上傳報到，沈慶京可接受，兼顧沈醫療需求與防逃目的。

法官明確表示最快明天就會評議裁定是否准許沈慶京交保，若准許，會給較長時間籌錢，且人保不必實際提出保證金、僅須以書面保證，對沈較方便，也會考量沈的醫療需求，必要時配合拆裝監控設備。

法官明顯通融期限，沒想到律師這時又說，沈慶京每年都會去位於新北市三芝區的父母墓園祭拜，現因羈押、今年清明都沒去掃墓，沈很過意不去，若交保將去上香，「但三芝靠海邊，佩戴電子監控設備會示警，將造成法官困擾，以為有逃亡意圖」，故請法官審慎評估。

法官問「三芝墓園離海邊多遠」，連旁聽民眾都有多人小聲說「很近」，律師說若從淡水走北海岸，就會靠近海邊，「不然，叫他走山路？」

全場頓時笑翻，柯文哲露出招牌笑容，本來帶著愁容的柯妻陳佩琪，也笑到彎腰，法官看似薄怒，反問「還沒裁定，就說要去海邊？」表示之前就是有人從海邊逃亡，「你們叫法院怎麼辦呢？」律師趕緊解釋「我們誠實報告！尊重法官決定！」

檢方表示，尊重法官裁定，但被告不是交保就可以跑去海邊，仍須遵守交保條件，包括交保金額、科技監控防逃等規範。法官強調，不能阻止盡孝道，但沈慶京與律師應先說明有掃墓需求，可考慮請轄區警員陪同等，言外之意，法官並沒讓步交保3條件。