6歲男童遭「活摘生殖器」滿身血棄水溝！　居民嚇壞想搬家

▲ 男童在水溝裡被發現時全身血跡斑斑。（圖／達志影像／示意圖）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南非豪登省發生一起恐怖事件，一名6歲男童遭人以胡椒噴霧攻擊後殘忍割除生殖器官，血流如注倒臥在水溝中。當地民眾聽見男童淒厲哭喊趕往查看，發現他全身血跡斑斑，雙眼也因胡椒噴霧刺激看不清楚，所幸緊急送醫後生命跡象穩定。

綜合《鏡報》等外媒，本案發生於今年3月1日，震驚當地社區，居民普遍認為涉及巫毒教（Voodoo）或撒旦教（Satanism）儀式。一名不願具名的居民表達恐懼，「誰會對這麼小的孩子做這種事？這真是殘忍至極。對小男孩噴胡椒已經夠惡劣了，割除他的生殖器官更是野蠻，這個孩子餘生都會有心理創傷。」

當地居民瑙德（Chantel Naude）甚至考慮搬家，「我們覺得不安全，因為我也有兒子，不想讓他們也遭到攻擊」，「我知道這個男孩，他經常四處尋找食物或零錢，總是面帶微笑且很有禮貌。」

另有居民透露，「傳言這是撒旦教行為，或者是為了巫毒儀式而取走身體部位。如今這個男孩以後永遠不能有孩子了。」

警方表示，救護人員迅速趕到現場將受害者送往醫院，目前男童狀況穩定。博克斯堡警察局上校姆貝萊（Matshedeso Mbele）證實，正調查這起謀殺未遂案件，但因案情敏感，拒絕對傷勢細節發表評論，目前尚不清楚兇嫌是成人或青少年。