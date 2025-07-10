無套狂約砲直男　「紅姐」被抓了！真實身分曝光...恐被判死刑

▲「紅姐」約砲事件引起外界熱議。（圖／翻攝自微博）



記者曾羿翔／綜合報導

南京市近日爆出偽娘網紅「紅姐（又稱紅爺）」假扮女子誘騙多名男子發生性關係，事件引起熱議。警方調查，一名38歲男子焦某某涉嫌假扮女性，誘騙多名男性發生性行為並偷拍影片，隨後將影片上傳至網路牟利。警方於7月5日將其拘捕，並於7月6日以涉嫌傳播淫穢物品罪對其刑事拘留。

綜合陸媒，據南京市公安局江寧分局通報，焦某某38歲，為外省來寧人員，假扮女性與多名男子發生無套性行為，並偷拍影片在互聯網傳播。

事件曝光後，網上流傳多段影片，引發社會關注。受害者包括健身教練、人夫、外國人及大專體育生等，甚至有人聲稱有11人感染HIV，不過抖音闢謠平台7月8日晚間發布影片稱，針對「南京紅老頭」事件已核實「237人身份」「11人被檢出愛滋」經向有關部門核實，確認該信息不實。



當地疾管中心則說明，官方肯定都會採取措施的，如果有密接、不放心身體，可以隨時來我們這邊做檢測。目前疾管部門已介入，焦男本人是否有傳染病，屬個人隱私，後續官方也會繼續進行通報。

▲受害者包括健身教練、人夫、外國人及大專體育生等。（圖／翻攝自微博）

警方提醒，根據中國法律，若明知自身患有HIV、性病等，還故意與不特定多數人發生無保護性行為，可能引發疾病大規模傳播風險，尚未造成嚴重後果的，處3年以上10年以下有期徒刑；致人重傷、死亡或者使公私財產遭受重大損失的，處10年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑。



而紅姐若真有性病，且導致性病傳播，即涉及「危害公共安全罪」，最高可判死刑。