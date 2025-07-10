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獨／孫安佐表姊涉「愛情詐騙」遭逮　繳不出5萬保金落淚

記者劉昌松、張君豪／台北報導

孫安佐的網紅表姊Ariel林沐希，因捲入一起愛情詐騙案件，遭警方拘提到案，10日移送台北地檢署由檢察官複訊後，因涉犯詐欺罪嫌被諭令交保5萬元，但林沐希花了超過4小時籌不出錢，改為免交保金，但限制住居，林沐希最後一路啜泣離開地檢署。

▲▼孫安佐表姐林沐希涉詐欺遭逮。（圖／記者劉昌松攝）

▲孫安佐表姐林沐希涉詐欺案件被檢警拘提到案訊問。（合成圖／翻攝IG、記者劉昌松攝）

孫安佐2018年底因在美國持槍案刑滿返台，隔年初首次公開和表姊Ariel林沐希的合照，Ariel的亮麗外型立刻引起注意，被稱為「國民表姊」，她也不吝嗇，常在社群網站分享個人火辣照片。

▲▼孫安佐表姊Ariel林沐希。（圖／翻攝ig）

▲Ariel林沐希經常公開分享個人照片。（圖／翻攝ig）

警方日前接獲報案，查出蘇姓男子為首的詐騙集團，自行培養直播主，或是尋找網紅合作，吸引網友關注後邀請私訊聊天，由詐團小編負責與被害人聊天，除了要求抖內達到一定金額才能約會見面，還同時兜售個人寫真集，再佯稱不小心被拍到露點照，必須付錢給公司買斷，否則可能被印書出版，數十名網友因此受騙匯款。

檢察官6月間指揮刑事局電偵大隊與台北市刑大執行搜索，將蘇男等9名主要幹部聲押禁見獲准後，又查出多名與詐團配合的網紅，分批拘捕到案，其中林沐希在9日落網、10日移送複訊，專案小組正持續清查是否有其他網紅涉案。

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