快訊／台中收費停車場B2淹水　5台抽水機狂轉24小時終於抽乾了

記者游瓊華／台中報導

終於抽完！台中市大里區運動公園地下停車場受連日來豪大雨影響，結果地下二樓大淹水，即使雨停了，排水孔也狂冒小湧泉。市府交通局啟動抽水機排水，一連加到5台抽水機，從昨(9)日傍晚6點到剛剛6點鐘左右，幾乎整整24小時，終於將淹水抽乾，但該處仍有部分較低漥區遇暫時封閉、不開放停車，提醒車主要特別留意。

▲台中市大里公園地下二樓停車場淹水，歷經24小時抽水機不斷電作業終於稍早抽完。（圖／台中市政府提供）



▲交通局研判，係因強降雨導致原對外排水孔不正常冒水進水導致淹水。（圖／記者游瓊華攝）



交通局派員連夜進行抽水作業，經過昨晚到今日下午不間斷的持續抽水，目前淹水面積已大幅消退，為加快排水進度，交通局今日再度調派4台抽水機至現場支援，現場共計有5台抽水機進行抽水，加速積水情況消退，只是抽水速度比不上湧泉速度，5台抽水機輪流抽水，抽了整整24小時才將水抽乾。，

交通局長葉昭甫說，昨日下午大里運動公園停車場為確保停車場場內安全，地下二層停車場已暫停開放，停放的汽車只出不進，交通局並於現場地勢較低積水處圍設警示帶，提醒民眾警示區域範圍，針對該停車場對外排水孔持續不正常冒水進水原因，停管處也將邀集相關單位儘速釐清肇因。