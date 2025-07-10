栗正傑喊颱風襲台是老天有眼　綠委氣炸：沒人性媚中退將想紅？

▲民進黨立委王定宇。（圖／王定宇國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

颱風丹娜絲釀中南台灣災情慘重，沒想到退役少將栗正傑日前評論丹娜絲風災，幸災樂禍地稱這是老天長眼，直接收掉總統賴清德的本命區，還讓國軍無法救災，天公伯來收你（賴清德）了。對此，民進黨台南立委王定宇今（10日）怒轟，沒人性的退將栗正傑想紅？就讓大家認識他這種可恥的言行吧！這種垃圾話，枉費曾為將領。

栗正傑日前在節目大新聞大白話表示，還在搞大罷免，天公伯來收你了，這次颱風來了有很多巧妙的地方，跟過去有很多不同，過去災後國軍一定去救災，這次為什麼沒有？因為有漢光演習，天公伯長眼了，讓國軍無法去救災，就是針對大罷免來的。颱風這次直接沿著台灣海峽南端上來，而且針對賴清德的本命區、直奔台南而去，將台南柚子一掃而空，這次國軍沒辦法救災，因為兵力都在搞漢光演習，雪上加霜。

對此，王定宇痛批，這位藍營媚中退將，是因為親中的意識形態導致政治仇恨蒙蔽良知？或是本來就沒有？把天災人民受苦拿來幸災樂禍，這傢伙是忘了他嚮往的中國天災可沒少過喔！嘲笑台南的柚子、光電受風災，這傢伙是忘了他的退休俸，是台灣納稅人繳的稅，不知感恩的東西！

「沒人性的退將栗正傑想紅？就讓大家認識他這種可恥的言行吧！」王定宇指出，國軍的戰訓本務本來就該優先，說什麼因為漢光，軍人不能救災，這是老天有眼，這種垃圾話，枉費曾為將領，救災是全社會韌性，剛好就是此次演習的科目，而且救災的不只是國軍，還有很多單位投入，這次國軍也提供支援協助救災，這傢伙不查證，信口開河就要亂講！