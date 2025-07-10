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一車一命、一車一心！女連長駕駛「地表最強」戰車　賴清德看全程

▲M1A2T戰車正式亮相。（圖／記者蘇晏男攝）

▲M1A2T戰車正式亮相。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／新竹報導

陸軍今（10日）首次對外公開M1A2T戰車實彈射擊，總統賴清德率國防部長顧立雄、國安會秘書長吳釗燮親臨視導。陸軍指出，今天共擊發19發戰車砲5，所有戰車砲均上靶，戰車性能及測試均無誤。赴美結訓的M1A2T戰車駕駛、裝訓部戰車營第二連長鄭宇君上尉說，連上能參與其中，是一份光榮，也是一份責任，她更體會「一車一命，一車一心」的道理，戰車要打得準、動得快、活下來，需要車射裝駕的高度協調，才得以完成。

陸軍10日上午在新竹坑子口訓場舉辦「M1A2T新式戰車換裝訓練」，除安排4輛M1A2T戰車進行實彈射擊外，另有4輛戰車及一輛M1070A1重型曳引車、一輛海克力士（Hercules)M88A2救濟車作為靜態展示。實彈射擊方面，陸軍以戰車靜止間對固定目標射擊、行進間對活動目標射擊及靜止間對活動目標射擊等三種方式進行，共擊發19發戰車砲；584旅營長丁寶順中校表示，所有戰車砲均上靶，戰車性能及測試均無誤。

▲鄭宇君10日參與M1A2T戰車實彈射擊並受訪。（圖／記者蘇晏男攝）

▲鄭宇君10日參與M1A2T戰車實彈射擊並受訪。（圖／記者蘇晏男攝）

鄭宇君表示，這次能參加M1A2T戰車的換裝訓練，心情很激動也很自豪；她知道，這不只是換了新車，是整個部隊作戰能力的大躍進，連上能參與其中，是一份光榮，也是一份責任。鄭強調，進入射擊階段，更體會「一車一命，一車一心」的道理，戰車要打得準、動得快、活下來，需要車射裝駕的高度協調，才得已完成。

媒體詢問，M1A2T戰車跟過去操作有什麼樣的不同？在接裝的時候有哪一些特別的訓練？鄭宇君說，M1A2T戰車與現役的M60A3戰車及CM11戰車在火力機動力以及防禦力來講，M1A2T戰車是120公厘的滑膛砲、機動力是1500匹馬力，在防禦的部分有複合式裝甲以及履帶左右兩邊的襯裙，除了可以保護乘載器也保護著戰車駕駛及底盤彈藥艙；而操作上，比M60A3戰車來的方便快速且反應比較快。

鄭宇君透露，過去6個月期間，她們在長安營區實施接換裝訓練戰車的成員，從車長、射手、駕駛以及中填手的射擊位，不管是先期的準備或是移防到坑子口都做了非常大的努力。

根據資料，M1系列戰車被譽為「地表最強戰車」，自1980年進入美國陸軍服役，前後參與過波斯灣戰爭、伊拉克戰爭、俄烏戰爭等；M1戰車原先配備105公厘52倍徑M68A1線膛砲，後在1985年被升級使用120公厘口徑M256A1滑膛砲的「M1A1」戰車取代。而「M1A2」戰車則配備「車長獨立熱像儀」（CITV）、「獵殲」（Hunter-Killer）火控系統等，讓車長在賦與射手目標並進行識別後，可立即進行下一輪搜索，持續循環作戰；此外M1A2更配備「貧鈾裝甲」，進一步提升防護力。

對於媒體詢問，M1A2T戰車「獵殲」系統是否跟過去比較為不一樣的系統，陸軍六軍團584旅旅長周廣宜少將回應，新戰車在夜間系統的部分是透過車長獨立熱像儀，在整個接裝過程中不斷地發現尋找目標，提供射手實施射擊，所以這個獵殲系統的功能比原先舊戰車強大以及提升非常多。

▲國軍海克力士（Hercules)M88A2救濟車。（圖／記者蘇晏男攝）

▲國軍海克力士（Hercules)M88A2救濟車。（圖／記者蘇晏男攝）

另外與M1A2T戰車同步引進的M88A2救濟車及M1070A1重型曳引車，周廣宜說明，國軍在整個訓練的體系裡面，區分為分組跟組合訓練，所以這次的曳引車一開始會是由後勤部隊來實施分組訓練，戰車成員會在裝訓部實施基礎訓練；在完成基礎訓練的組合訓練後，會融入在駕駛課程裡面，配合曳引車如何上下板以及執行包含配合M88A2救濟車的戰場救濟等等，這都是屬於組合訓練的整個科目。

周廣宜指出，有關M1070A1重型曳引車的一個重要性，因為它可以快速的提供M1A2T戰車實施快速的部署，按照作戰命令下達還有整個任務的需求，可以迅速到達軍方所望的地點；M88A2救濟車方面，不管是腳盤或拖曳救濟等各項能力，都比都比原先M88A1救濟車的裝備強大，那最主要也是適合M1A2T戰車的換裝，以及它未來裝備使用以及戰場使用的需求。

▼國軍M1070A1重型曳引車。（圖／記者蘇晏男攝）

▼國軍M1070A1重型曳引車。（圖／記者蘇晏男攝）

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