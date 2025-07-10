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曾在日幣0.385飛日！他曝「啥都天價，嚇爛」：一份餐兩個人分

▲▼日本,旅遊,赴日,大阪,心齋橋,出國。（圖／記者施怡妏攝）

▲台人愛飛日本玩。（圖／記者施怡妏攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近日幣甜到不行，就有網友回想起「日幣0.385」的年代，當時去日本玩，會點一份餐兩個人分、走路代替搭車、不買飲料等等。現在看到「0.19」，他忍不住直呼「吃爆！喝爆！電車搭爆！計程車？搭！零食美妝伴手禮衣服鞋子全部買爆！我是在東京街頭喝貴森森貢茶的台灣人！」引發共鳴。

原PO在Threads上表示，當年日幣匯率0.385去日本玩的時候，吃一份餐要兩個人分，能走就不搭電車，餐餐都吃超商，絕對不買飲料，連水都喝水龍頭的。現在看到0.19，不僅吃爆喝爆，還狂坐電車、計程車，零食美妝伴手禮衣服鞋子全部買爆。

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他還在留言處說，日幣匯率0.385的時候，是自己第一次去日本，「什麼東西乘上0.385都是天價，嚇爛」、「以前點一份鰻魚飯兩個人吃，現在一人一份，還要加點小點，滿足！」

貼文引發共鳴，不少人也笑呼有感，「最近匯率好低，這次去名古屋，第一次在日本買東西都沒在看價格的！」「活過0.38年代的人+1，當年買東西吃東西都要變按計算機；現在什麼都覺得便宜，拿了就結帳」、「0.35路過。對於我來說，0.25以下都香的啦」、「以前搭電車，現在搭計程車」、「真的，計程車搭爆！和牛吃爆！名牌買爆！」

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