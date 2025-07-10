澳男「生吞金魚」全程直播！　寵物店員工崩潰：聽見咀嚼聲

▲本案發生在Petbarnh位於城堡山（Castle Hill）的分店。（圖／翻攝Google Maps）

記者吳美依／綜合報導

澳洲雪梨發生駭人案件，一名男子從寵物店魚缸裡撈出「活金魚」，隨後竟然迅速吞下肚，不僅全程在社群媒體直播，也被驚恐員工目睹。他被警方調查之後，面臨虐待動物等指控。

每日郵報等外媒報導，本案6日發生在連鎖寵物店Petbarn的城堡山（Castle Hill）分店，位於雪梨市中心西北方大約30公里。

新南威爾斯州（NSW）警方表示，該男走進店內，從魚缸裡抓出一條活金魚，整條吃下肚之後，逕自離開。目睹事件的員工表示，他們聽見了咀嚼的聲音。

男子當時正在Discord直播，吃掉金魚之前還大喊，「這是要獻給川普（Donald Trump）的」，甚至一度折返Petbarn，支付了購買那條金魚所需的8澳幣（約新台幣153元）。

▲該男面臨虐待動物指控。圖為金魚。（示意圖／達志影像）



Petbarn發布聲明譴責，此舉對於員工而言相當震驚與痛苦，公司已經提供支持與諮商資源，「動物福祉是我們的優先要務。任何虐待動物的行為都是無法接受的，與我們作為一個團隊及組織的價值觀背道而馳，也就是致力於負責任的寵物照護及寵物福祉」，相信有關單位將依法採取適當行動。

如今，這名20歲男子被指控虐待動物等多項罪名，預計8月20日出庭。根據新南威爾斯州法律，虐待動物可能面臨最高4.4萬澳幣（約新台幣84萬元）罰款和1年監禁；製作及散播虐待動物影片，最高可處5年有期徒刑。