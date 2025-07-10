尷尬！川普驚訝賴比瑞亞總統英文流利　本人淡回：是我的母語

▲川普頻頻誇讚賴比瑞亞總統（右）英文好，但英文本就是該國的母語。（翻攝自白宮X@WhiteHouse）

圖文／鏡週刊

美國總統川普（Donald Trump）9日在白宮接見非洲五國領袖，其中他對賴比瑞亞總統波阿凱（Joseph Boakai）說得一口流利英語感到驚訝，還頻頻稱讚「英文說得真好」，隨即又追問對方「在哪裡學的英文」，波阿凱回應：「這是我的母語」。雖然鏡頭沒有捕捉到波阿凱的表情，但簡短的回應讓現場飄出尷尬氛圍。

綜合《路透社》《CNN》等外媒體報導，川普9日在白宮和非洲國家領導人共進午餐。當賴比瑞亞總統波阿凱以流利英文發言時，川普驚訝地問：「這麼流利的英文，是在哪裡學的？」川普繼續追問「是在賴比瑞亞嗎？」波阿凱露出尷尬又不失禮貌地微笑回應：「是的」，川普接著表示：「非常有趣，我這桌上有些人英文還沒你講得好。」由於其他非洲國家領導人大多使用法語、仰賴翻譯，當波阿凱用流利英語交談時，才會讓川普感到如此驚訝。

川普這番言論在社群媒體上引來不少批評。一名賴比瑞亞青年對《CNN》表示：「我感到被冒犯，我們國家本來就是說英文的。」還有人認為川普的發言反映西方仍將非洲人視為不受教育的刻板印象。南非政治人物梅恩特（Veronica Mente）則在X平台發文：「波阿凱當下為何不離席抗議？」

對於爭議，白宮副新聞祕書安娜·凱利澄清，稱川普的話是「誠摯的讚美」；賴比瑞亞外交部長奈恩提（Sara Beysolow Nyanti）則緩頰表示，總統波阿凱並未感到被冒犯。

事實上，在1820年時，於美國獲得解放的黑奴被陸續安置於賴比瑞亞，為美國解放黑奴計畫的一環，賴比瑞亞也在1847年宣布獨立。而該國的官方語言為英文，並受到美語影響，當地也通行多種原住民語言。



更多鏡週刊報導

川普再公布8國關稅 巴西被課50％天價稅！台灣尚未入列

魯拉嗆川普1句話「換50%關稅大禮」 謝金河：恐給巴西大衝擊

尹錫悅再度被捕「關3坪牢房」 維安被取消、伙食比照受刑人