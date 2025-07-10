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苦吞25％關稅！　日商界大老點出「1失誤」讓川普感覺遭背叛

▲▼日本首相石破茂和美國總統川普會面。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相石破茂和美國總統川普會面。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

日本三得利（Suntory）執行長新浪剛史批評，日本面臨高達25%的美國對等關稅，是因為政府與美國的談判策略犯下重大錯誤，太過強硬要求完全豁免，反而讓川普感覺「遭到背叛」而適得其反。

新浪剛史8日接受《金融時報》時表示，如果政府談判代表展現更多彈性，日本或許僅需承受10%的基準關稅。他認為，日本現在很弱勢，可能被迫做出重大讓步，「他們低估了川普的決心，以為時間站在日本這邊，這是個嚴重錯誤。」

新浪剛史更直言，首相石破茂的頑固立場，正在揮霍前首相安倍晉三累積的外交資產，「因為安倍，川普對日本抱有高度期待，並且認為日本能成為典範。」他也直言，在參議院選舉之前達成協議的希望日益渺茫，自民黨可能失去政權。

▲▼日本前首相安倍晉三（左）與美國前總統川普（右）。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本前首相安倍晉三與川普交情甚好。（圖／達志影像／美聯社）

匯豐銀行（HSBC）8日表示，日本恐怕很難提供更多讓步空間，「在7月20日的參議院選舉之前，石破茂的執政聯盟面臨保護汽車出口商、稻農等關鍵選民的龐大壓力。」

不過，部分日本企業高層試圖淡化關稅衝擊。多間日本領先企業的董事小柴満信表示，由於日圓疲軟，日本企業與集團有能力吸收關稅，「我會很樂意接受145日圓兌1美元的匯率，換取關稅減免。」在川普第1任期期間，大約是110日圓兌1美元。

此前，東京與華府展開了長達數周的談判，儘管雙方都宣稱正在取得進展，但顯然毫無成果。川普上周指控日本「被寵壞」，拒絕承諾購買美國米，或讓美國製造的汽車進入日本市場。

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