花蓮警最勇！簡嘉慶世界警消運動會過關斬將　勇奪1銀3銅

▲簡嘉慶展現警察人員平時紮實訓練與堅韌精神，在國際舞台為國爭光令人敬佩。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「2025年第21屆世界警察消防運動會」於6月27日至7月6日在美國阿拉巴馬州伯明罕市舉行，花蓮縣警察局鳳林分局警員簡嘉慶代表我國參加比賽，在「跆拳道」、「空手道」項目中一路過關斬將，勇奪跆拳道3面銅牌，空手道1面銀牌，不僅為國爭光，更展現警察人員堅毅不拔的精神與優異體能，讓台灣警察的實力躍上國際舞台。

世界警察消防運動會舉辦目的，在於鼓勵執法人員積極參與各項體技活動，藉以強化執勤量能，我國參賽選手由內政部警政署及消防署所屬警察、消防人員組成，與來自世界70多個國家，近萬名警察、消防及相關執法人員共同參與各項競賽。

花蓮縣警察局鳳林分局警員簡嘉慶係臺灣警察專科學校專科警員班第40期行政警察科畢業，112年10月16日從警迄今，自國小2年級開始學習跆拳道，依序進入台中市立大里高級中學體育班及國立台灣體育運動大學專修跆拳道，歷經專項訓練12年許，曾獲107年全國中等學校運動會74至80公斤量級第1名、亞洲青少年跆拳道選拔錦標賽第2名等佳績。

花蓮縣警察局局長陳百祿表示，簡嘉慶以堅強的意志與卓越的實力，在國際舞台為國爭光，展現警察人員平時紮實訓練與堅韌精神，令人敬佩。警察人員肩負維護縣民安全的艱鉅任務，仍能在國際賽事中脫穎而出、發光發熱，實屬難得。此次表現不僅是個人榮耀，更大幅提振整體花蓮縣警察局團隊的士氣與凝聚力。

