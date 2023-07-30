健美+比基尼摘雙金！世界警消運動會　女警王令樺披國旗領獎

記者張君豪／台北報導

2023年第20屆世界警消運動會從7月28日至8月6日在加拿大溫尼伯舉行，我國選手首日賽事即勇奪3金4銀佳績，戰果輝煌！警政署強調：世界警消運動會代表團一直以維護運動員參賽權益，守護國家主權尊嚴的原則下參賽，首日獲獎選手紛紛披掛國旗上台領獎、代表團成員也在場邊舉著國旗為場上選手加油，青天白日滿地紅的國旗飄揚，令人振奮！

▲世界警消運動會台首日奪下3金4銀佳績。（圖／記者張君豪翻攝）

警政署表示，首日賽程中，健美比賽由郝旭恆、王令樺及林冠儀等3位代表團好手出賽，一舉奪下2金4銀，摔角比賽由許顥瀚奪得1金，可說是人人均奪牌，各個賽場的頒獎臺上四處可見我國國旗飄揚，大大增加我國警察、消防機關知名度。

其中來自北市警局的王令樺，參加女子健美健體及比基尼項目，為我國摘下雙金，意義非凡，獲獎選手王令樺表示：「感謝到場的隊友幫我加油，消弭首日出賽的緊張，真的很開心很給力；希望帶來這2面金牌，可以為各位隊友們加油打氣，再創佳績。」

警政署強調，警消參賽選手出國比賽，都是盡全力為國家奮戰，爭取每一個讓世界看見台灣的機會，未來的比賽中，每位參賽選手已做好準備，勢將全力以赴、為國爭光，也請大家一起為選手們打氣加油！

【其他新聞】

►耀樂告炎亞綸性侵 警揭影片角度將成定罪關鍵

►捍衛任務真實版！愛犬被咬死 汐止飼主發狂「開車撞檳榔攤」報仇

►獨／股長遭控佔公務車位近2年 基層蒐證檢舉批吃案！北捷回應了

