台警柔道團大放異彩！世界警消運動會首日　奪3金1銀2銅

▲台警柔道選手包含吳玫玲、陳于書、袁鵬皓、蕭素秋、許書豪、林世明（左到右）在警消運動會首日均奪牌。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導



2025年第21屆世界警察消防運動會從6月27日至7月6日，在美國阿拉巴馬州伯明罕盛大舉行。台灣警政署代表隊於賽事第一天大放異彩，在柔道項目勇奪3金1銀2銅佳績，展現台灣警察菁英在專項競賽的卓越體能與堅強意志。



台灣警政署出賽的柔道隊由吳玫玲、林世明、蕭素秋、許書豪、袁鵬皓及陳于書等6位選手組成，接連摘下多面獎牌，戰果輝煌。其中來自彰化縣警局的科長林世明表現最耀眼，林年輕時曾為我國柔道國手，於1989年南斯拉夫世界柔道錦標賽擊敗奧運金牌選手韓國名將李璟根，並在2025年世界壯年運動會擊敗俄羅斯對手奪金。此次參加男子60歲以上、66公斤以下量級，再度為台灣摘下首金，意義非凡。



新北市警局的組長蕭素秋有柔道六段實力，曾多次在歷屆世界警消運動會中奪金。蕭參加女子40歲以上、63公斤以下量級奪金。桃園市警局的陳于書，曾於勤務中以柔道「內股」制伏逮捕詐騙車手，陳出賽女子18歲以上、78公斤以上量級過關斬將順利摘金。



另外包括警政署警務正許書豪在男子40歲以上、100公斤以上量級中奪得銀牌，警察大學教官吳玫玲與屏東縣警局恆春分局助教袁鵬皓，分別於女子78公斤以上與男子90公斤以下量級各獲1面銅牌，比賽首日台警就在柔道項目搶下3金1銀2銅佳績。本次世界警察消防運動會首日，台灣警消展現高強度的國際競技實力，也為後續賽事注入強心針！

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