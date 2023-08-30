世界警消運動會奪1金3銀　許淑華接見...南投消防猛男當場脫了

▲埔里消防員林冠儀於世界警消運動會勇奪1金3銀。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣消防員林冠儀日前參加2023年第20屆世界警察消防運動大會，勇奪1金3銀，載譽歸國；南投縣長許淑華期勉他奮力不懈、持續精進，未來在2025年世界警消運動大會中爭取更多榮耀，為縣爭光。

許淑華22日下午在縣長室接見表揚林冠儀，嘉勉其傑出表現，並頒發獎座及獎金6千元；林冠儀也脫下上衣展露結實肌肉和健美的身材，讓在場人士大飽眼福。

今年36歲的林冠儀目前於縣府消防局第二大隊中心碑消防分隊服務，他表示8年前接觸並喜歡上健力運動，愈練愈有心得，於2019年就曾自費參加世界警消運動大會，在健力項目拿下1金1銀佳績；因疫情睽違4年後，於7月下旬獲得公費公假資格赴加拿大比賽，以強項臥推勇奪金牌，另臥推加硬舉及健體、健美等3個項目也獲得銀牌。

林冠儀說，消防隊員平時救災、搜救任務需有強健的體力、肌力做依靠，方能避免在執勤中受傷，雖然勤務繁忙，仍每週5天抓緊勤餘時間勤練；此次出國比賽雖在飲食、時差及壓力等不利條件下對抗各國頂尖選手，仍能激發出自己的潛力。

許淑華說，此次世界警消運動大會於7月28日至8月6日在加拿大溫尼伯舉行，計有來自50個不同國家、超過8500名選手，我國消防代表團共有11名選手參加，共摘下11金14銀4銅，其中林冠儀分別在健力項目男子臥推93公斤量級組摘下金牌1面、臥推加硬舉總和項目銀牌1面，健美及健體項目各獲得銀牌1面；而林冠儀不但是傑出消防員，還能在國際舞台向全世界展現我國消防員的強健體魄，實在難能可貴。

林冠儀表示，感謝縣長、副議長潘一全及消防局的經費支持，為中心碑消防分隊建置健身器材，使其能於勤餘時間好好鍛練；他也承諾不以此自滿，未來會持續努力，2年後再去美國參加2025世界警消運動大會，讓世界知道台灣有強健的消防員。

