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世界警消運動會遭爆禁拿國旗　侯友宜：政府應站出來作選手後盾

▲▼2023世界警消運動會（圖／翻攝自Facebook／台灣先鋒者）

▲「台灣先鋒者」成員自費參加世界警消運動會為國爭光。（圖／翻攝自Facebook／台灣先鋒者）

記者江采蓁／綜合報導

桃園市消防局人員自費自假到加拿大參加「世界警消運動會」（World Police & Fire Games 2023 Winnipeg），卻爆出參加開幕式時，被警政署高層要求「收起台灣國旗」，引發熱議。對此，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜30日就在臉書強調，如何確保參賽者權益，以及維持國家的榮譽感，政府必須要站出來，作為選手最強力的後盾。

「中華民國的國旗，是我們的榮譽跟榮耀！」，侯友宜指出，有自費參加世界警消運動大賽的國人，因拿出國旗，卻被我國警政署官員阻擋，引起許多民眾憤慨。他完全支持跟認同，國人對於中華民國國旗的熱愛與肯定，不論在世界哪個角落，國旗都是屬於我們共同的榮譽跟榮耀。

但侯友宜提到，他同時也理解，無論體壇或各領域的選手或代表，都深深期盼能在不受外力干預下，站上國際舞台，充分展現練習成果、為國爭光。

因此，侯友宜強調，如何確保參賽者權益，以及維持國家的榮譽感，絕對不是參賽者該獨自面對的難題，政府必須要站出來，作為選手最強力的後盾。他最後喊話，「我們都以中華民國為榮，大家一起努力，讓世界看到中華民國，看到台澎金馬這片土地的力量！」

針對這次爭議，內政部長林右昌29日越洋指示代表團，不用有所顧慮，「把國旗拿出來！」，表示28日開幕的過程或許有一些誤解誤會，但大家愛國的心與目標都是一樣的。

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