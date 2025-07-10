桃園橫山書藝館、兒美館　開啟書法與自然的夏日輕旅行

▲桃園橫山書藝館、兒美館，帶你開啟書法與自然的夏日輕旅行。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

盛夏來臨，桃園市立美術館館群結合多元展覽與活動，邀請各地觀眾在炎炎夏日中走進美術館避暑，展開一場融合書藝與自然的夏日藝文之旅。位於大園的橫山書法藝術館與中壢的桃園市兒童美術館，從經典書藝到國際級兒童藝術特展，形成青埔地區的藝術廊帶，兩館皆搭配定時導覽與多元體驗，為暑假增添豐富選擇。

橫山書法藝術館暑期展出兩檔年度徵件精選的當代書藝展，展期將於8月18日結束，正值觀展黃金期。「守、破、離：魯朴書藝展」由日本藝術家魯朴（小原俊樹）帶來近30件精選作品，從取材自秦漢文字與碑銘的大型創作，到結合多種材質與造型設計的「工藝書」，再到氣勢磅礡的大字書寫，都展現了他以實驗精神探索書法在當代的多樣可能。

「吐了一地的字—文字反芻後的書寫意義．張天健作品展」則以文字的反芻與再生為題，呼應藝術家長期的書寫觀察與實踐。張天健透過筆墨與刻印交織，探問文字的觀看與理解，延伸書法在當代的更多可能，引領觀者在字裡行間重新感受書寫的詩意與觸動。

橫山書法藝術館也將於8月6日（週三）下午3時至5時推出藝術家/策展人特別導覽，帶領觀眾更深入瞭解作品脈絡與背景，特別導覽場次無須預約，購票入場即可參加，前60名参加者贈限量書藝館形象L夾。展覽期間除了推廣活動之外，橫山書法藝術館也提供完善導覽服務：每日11:00與15:00舉行定時導覽，無須預約；每日10:00與14:00則開放團體預約導覽申請（每團 10 至 45 人，需於參觀日前 10 個工作天提出申請）。展場亦設有中英文QR code語音導覽，可隨掃隨聽，方便彈性使用，補足未參加導覽時的觀展需求。

甫於7月初登場的《在藝術中遇見大自然》兒童藝術特展，是桃園市立美術館首度攜手新加坡國家美術館合作策劃，帶領孩子走進森林、河流與在地水文的多重場域，以色彩、聲音與五感體驗，重新探索自然。展期內提供多樣導覽服務，自7月19日起每週六、日下午安排定時導覽免預約；平日上午與下午則開放 10 至 40 人團體預約申請，現場同樣設有 QR code 語音導覽，方便親子或一般觀眾自由收聽。

為延伸觀展體驗，兒童美術館自7月至11月同步推出一系列與主題呼應的親子活動。7月由「森林」主題開場，結合生態知識和回收織物創作，種下尊重自然的永續種子：8至10月聚焦「水文」，規劃「水圳踏查」及「田野走讀」，帶領親子實地認識農田水脈與老街溪，重新連結生活與環境；另有聽聾共導活動，打造友善多元的導覽體驗。每月活動各異，讓每次到訪都能發現新驚喜。