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AI開刀時代！機器人首度「自主執刀」準確率100％　台灣留美博士生也參與

國際中心／綜合報導

人工智慧技術再突破！美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）研究團隊近日宣布，一款實驗性AI手術機器人「SRT-H」成功自主完成膽囊切除手術的關鍵階段，整體準確率高達100％，更重要的是，它能在手術過程中獨立做出判斷並因應突發情況，被視為邁向AI自主開刀時代的重要里程碑，且來自台灣的博士生陳若桐（Juo-Tung Chen）也參與了這項研究。

根據《獨立報》、《路透社》報導，目前常見的手術機器人，如達文西手術系統（da Vinci Surgical System），雖已廣泛應用於全球逾1200萬例手術，但仍須由醫師全程遠端操控。

相比之下，SRT-H則具備自主決策能力，能在手術現場即時做出判斷，不再依賴人類指令。

這項研究刊登於《Science Robotics》期刊，研究團隊指出，SRT-H透過「語言引導模仿學習」（language-guided imitation learning）架構進行訓練，觀察大量外科醫師替豬隻屍體進行膽囊手術的影片，學習如夾取、止血、剪切等手術動作。

這套系統使用與 ChatGPT 相同的機器學習架構，具備即時適應病患體內解剖結構、並自我修正的能力。研究團隊還設計讓它能理解語音指令，例如「夾住膽囊的頂部」、「把左手臂稍微往左移」，而且能從這些互動中不斷學習與優化。

▲▼美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）研究團隊近日宣布，一款實驗性AI手術機器人「SRT-H」。（圖／取自Johns Hopkins University）

▲實驗性AI手術機器人SRT-H自主執行膽囊手術。（圖／取自Johns Hopkins University）

SRT-H隨後在八組移除後的豬膽囊與肝臟樣本上進行測試，過程中須從肝臟中分離膽囊，不僅要使用各種手術工具，還得即時判斷並應對器官外觀與解剖構造的差異，模擬人類手術的真實情境。

研究主持人、機械工程副教授克里格（Axel Krieger）指出，「這項突破就像是讓一台自駕車不再只能走設定好的路，而是能在任何路況下自主導航、隨機應變。」他強調，「我們正從只能執行任務的機器人，邁向真正理解手術流程的AI系統。」

來自台灣的約翰霍普金斯大學博士班二年級學生陳若桐，也參與了這項研究，而研究共同作者Ji Woong Kim表示，這次成果大幅突破現有技術限制，「證明AI模型可以達到足夠可靠的自主手術能力，這在過去被視為遙不可及，如今已是可行的現實。」

雖然SRT-H完成手術的時間仍略長於人類外科醫師，但整體成果已可媲美專業醫師，研究團隊下一步將擴大訓練範圍，嘗試應用於更多類型手術。

本研究由美國健康高級研究計畫署（ARPA-H）、國家科學基金會（NSF）與國家衛生研究院（NIH）共同資助。研究團隊也計畫未來將SRT-H擴展應用至更多手術類型，讓「AI開刀醫生」不再只是科幻情節。

根據Baird分析師雷斯科特（David Rescott）估算，2024年全球將有約270萬例機器人手術，市場規模逼近100億美元（約新台幣3250億元）。研究團隊也期待，未來這類自主手術機器人能在偏鄉地區發揮所長，彌補外科醫師人力短缺、降低人為失誤，提供穩定且高品質的醫療照護。

英國皇家外科醫學院（RCS England）專家亞辛（Nuha Yassin）也對此表達關注，並強調未來人類試驗的安全性才是關鍵，「我們支持機器人手術的發展，但不能犧牲病患安全，還需加強數位醫療的教育與落地訓練，確保每位病患都能公平、安全地受惠。」

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