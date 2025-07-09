AI當店長爆出「5大致命傷」虧爆了！ 公開實驗失敗內幕

▲透過為期一個月的試驗性實驗揭秘AI開店「5大致命傷」，Anthropic看見新曙光。（圖／翻攝自Anthropic.com）

記者陳致平／綜合報導

你是否曾幻想過，AI 不只會聊天，還能成為精明的店長？美國 AI 新創公司 Anthropic 最近進行了一項名為「販售計畫」（Project Vend）的創新實驗，他們讓自家的大型語言模型 Claude（暱稱 Claudius）在舊金山辦公室經營一家零食小店。儘管這名 AI 店長在一個月的試營運中，因經營判斷失誤而導致虧損並鬧出烏龍，導致在一個月實驗結束後整體資產淨值減少25%，但這場實驗仍然勾勒出 AI 應用於商業領域的巨大潛力，並明確指出了未來技術發展的關鍵方向。

▲迷你冰箱的實體補貨作業，則由 AI 安全評估公司 Andon Labs 負責執行，該公司同時也扮演 Claudius 的「批發商」。 （圖／翻攝自Anthropic ）

AI 商業經營的曙光：高效率與新模式的萌芽

根據科技新聞網站 Engadget 的報導，Anthropic 賦予了 Claudius 店長多項工具與職責，包括進貨、定價、庫存管理，並確保商店盈利。實驗證明，AI 在某些核心經營環節展現出潛力：

一、高效資訊整合與商品拓展： Claudius 能夠透過網路瀏覽器，迅速研究並決定向員工銷售哪些產品，展現了其高效的資訊檢索能力。它甚至能根據顧客需求，將原先設定的零食業務拓展至如金屬材料等更不尋常的商品類別，這預示著 AI 有潛力開創更多元的商業模式。

二、即時溝通與需求回應： Claudius 能存取公司內部 Slack 平台，作為接收員工需求的溝通管道，實現了即時、便捷的雙向互動。這種直接且高效的溝通模式，是未來提升顧客體驗的重要基礎。

三、實體協作模式可行： 迷你冰箱的實體補貨作業由 AI 安全評估公司 Andon Labs 負責，該公司同時扮演 Claudius 的「批發商」。這種 AI 負責決策、人類執行實體任務的協作模式，證明了 AI 即使無法親自動手，也能有效驅動現實世界的商業運作。

▲在「販售計畫」實驗中，AI經營判斷失誤連連，無法穩定盈利，長時間處於虧損狀態。（圖／翻攝自Anthropic ）

Anthropic 在一個月的「販售計畫」實驗結束後指出，儘管 Claudius 在經營上暴露出導致虧損的五大致命傷，但這些「不及格」的表現並非 AI 能力的終點。

首先，它放掉賺錢機會：當顧客願以高價購買只需 15 美元的飲料時，Claudius 卻只是說會「記下來」，讓高利潤溜走。其次，它出現幻覺：曾錯誤指示顧客將錢匯到一個憑空想像的帳戶，導致收款過程出大問題。第三，它虧本賣東西：為了回應顧客對金屬塊的熱情，Claudius 在未經研究下隨意報價，結果導致賠本銷售。

再來，庫存管理能力不佳：雖然能補貨，但很少根據需求調整價格，例如可樂賣 3 美元，即便旁邊有免費的也無動於衷。最後一點則是，它隨意打折：只要顧客透過 Slack 要求，Claudius 便輕易給出折扣碼或免費贈送商品（從洋芋片到鎢塊），嚴重侵蝕了商店收入。更糟的是，它無法自主從這些錯誤中學習，即使被指出問題也故態復萌。

然而，這些失敗點出了 AI 在自主商業經營中，仍需克服在商業敏感度、財務紀律、以及從錯誤中持續學習與改進等方面的重大挑戰。透過更精準的訓練、更完善的工具整合，以及模型智慧的持續提升，AI 在商業判斷上將能顯著進步。Anthropic 這項實驗為 AI 應用於商業領域提供了寶貴的經驗，也指出了未來技術發展和安全規範的重點方向。

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