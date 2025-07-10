AI取用新聞沒付錢　美媒網站「流量雪崩式下滑」開告了

▲對於AI無償使用新聞內容，多家主流媒體選擇提告。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

在AI浪潮來襲之下，出版與媒體業者正對科技公司採取行動，要求使用新聞內容付費，部分主流媒體公司選擇提告，有些談成授權合約爭取合理報酬，有些是訴訟與授權雙管齊下。網路服務商Cloudflare數據顯示，過去一年AI爬蟲活動激增18%，促使媒體業採取更積極的防禦措施。

華爾街日報報導，過去Google搜尋或蘋果Siri會把用戶導向原始報導或資料，為媒體業者帶來流量與廣告收入，但當今的ChatGPT、Gemini等AI大型語言模型直接取得網站內容，讓用戶無需造訪網站就能免費獲得核心資訊，對於用戶來說相當方便。這讓出版與媒體業者廣告流失，搜尋流量急遽下滑。

數據顯示，去年AI挖礦行為暴增18%，許多熱門網站流量雪崩式下跌。時人雜誌母公司Dotdash Meredith執行長伏格爾（Neil Vogel）警告，「創造智慧財產的人必須受到保護」，否則沒人願意再提供報導內容。

《大西洋月刊》執行長湯普森（Nicholas Thompson）指出，出版業者希望的是人類造訪網站，而非機器人，特別是那些無法回饋任何價值的爬蟲程式。該雜誌已與OpenAI簽署付費協議，並透過Cloudflare服務封鎖其他AI業者。

除了Reddit上月控告Anthropic未經同意使用論壇內容，出版業者也打起法律戰，紐約時報開告微軟和OpenAI，華爾街日報母公司新聞集團與OpenAI達成協議，旗下2間子公司對Perplexity提告。