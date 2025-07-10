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丹娜絲大豪雨重創屏東滿州 愛心糧食車開121Km送暖

▲豪雨成災，愛心物質送偏鄉。（圖／恆基提供）

▲豪雨成災，愛心物質送偏鄉。（圖／恆基提供）

記者陳崑福／屏東報導

丹娜絲颱風期間，屏東牡丹鄉累積雨量高達336毫米，創下全台最高紀錄。颱風來襲時，主要通行道路瞬間成為滾滾洪流，連救護車也一度受困積水之中。目前偏鄉部落對外道路仍然崎嶇不平，又逢豪雨更讓孩童家長難以下山，甚至有些部落面臨停水只能外接雨水的窘況，物資補給困難重重。

▲豪雨成災，愛心物質送偏鄉。（圖／恆基提供）

▲豪雨成災，愛心物質送偏鄉。（圖／恆基提供）

恆春基督教醫院表示，日前信吉衛星電視台雪中送炭，第一時間捐贈13箱營養美味的毛豆百菇粥，將溫暖及關懷送到偏鄉學童手中。令人動容的是，信吉衛星電視台本身位於嘉義，是此次風災的重災區之一，但他們心繫恆春半島弱勢家庭，仍然堅持在災後即刻行動，展現無私大愛。

▲豪雨成災，愛心物質送偏鄉。（圖／恆基提供）

▲豪雨成災，愛心物質送偏鄉。（圖／恆基提供）

除了毛豆百菇粥，來自社會各界的愛心物資，也同步由恆春基督教醫院 (恆基) 同仁及社工團隊陸續親自送往南世、伊屯、牡丹、高士、旭海等偏鄉部落。一路上，恆基同仁開著由宋貴修先生愛心捐贈的貨車，翻山越嶺，歷經土石滑落、泥濘濕滑的危險路段，才將暖心物資送達，當我們將毛豆百菇粥與物資送到孩子們手中時，那一張張純真的笑臉，足以讓所有辛勞化為感動。

這台貨車的捐贈，不僅讓恆基揮別長年四處借車送物資的窘境，更成為社會大眾傳遞愛的重要橋梁。從恆春鎮出發，經滿州、牡丹、八瑤、高士等，直到旭海，從山巔到海岸，從細雨綿綿到傾盆大雨，這條送暖之路無懼風雨，當天跑了121公里，滿載著各界的善意與溫暖，一一送抵原鄉部落。

恆基顏簡美珠院長表示，感謝信吉衛星電視台、宋貴修先生以及每一位參與送暖行動的善心人士，讓偏鄉災後的物資補給不中斷，讓每一份善舉都能穿越山海、送達最需要的孩子與家庭手中。

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