德州洪災119死前後對比曝光　河水45分鐘升8公尺奪命

記者詹雅婷／綜合報導

美國德州洪災至今奪走至少119條人命，其中神秘營（Camp Mystic）所在的郡已有95人死亡、150人失蹤。依據最新衛星影像，神秘營與瓜達魯普河（Guadalupe River）沿岸地區遭受毀滅性破壞。

Satellite images from Maxar Technologies show how the Texas Hill Country flooding changed the landscape of the central part of the state, specifically around the Guadalupe River and Camp Mystic. pic.twitter.com/cZX10MMSbF — CBS News (@CBSNews) July 9, 2025

紐約郵報報導，瓜達魯普河水位在短短45分鐘之內上升約27英尺（約8.2公尺），泥流一路延伸數百英尺。神秘營營地在洪災過後，樹木被沖毀、木屋嚴重毀損，殘骸散落營區四處。依據美國太空科技公司馬薩爾科技（Maxar Technologies）拍攝到的衛星影像，河邊整排樹木被摧毀，災後有數十輛緊急救援車輛趕到當地。

Horrifying Texas flood before and after images show devastating damage at Camp Mystic https://t.co/x62p6Wxw2K pic.twitter.com/db7B7tAume — New York Post (@nypost) July 9, 2025

德州衛生服務機構發布的初步報告指出，在4日瓜達魯普河發生洪災之時，共有650人在神秘營營地。空拍畫面顯示，大多數較為年長的露營者住在營地「老人丘」（Senior Hill）區域，受洪災影響程度小，但許多年輕露營者所在的小屋以及餐廳、營地辦公室等全都正好位在洪水來襲的主要路徑上。

至少有27名死者是來參加神秘營的人或是輔導員，不少死者年紀只有8、9歲。官員透露，至今仍有5名露營者與1名輔導員失蹤。另據德州州長艾波特（Greg Abbott）的說法，還有另外一名與營地無關的孩童也失蹤。救難人員正沿著瓜達魯普河展開搜救，克爾郡（Kerr County）居民被敦促就地避難，避開災區。

▼ 神秘營在洪災發生後的景象。（圖／路透）