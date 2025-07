德州洪災119死前後對比曝光　河水45分鐘升8公尺奪命

記者詹雅婷/綜合報導

美國德州洪災至今奪走至少119條人命,其中神秘營(Camp Mystic)所在的郡已有95人死亡、150人失蹤。依據最新衛星影像,神秘營與瓜達魯普河(Guadalupe River)沿岸地區遭受毀滅性破壞。

Satellite images from Maxar Technologies show how the Texas Hill Country flooding changed the landscape of the central part of the state, specifically around the Guadalupe River and Camp Mystic. pic.twitter.com/cZX10MMSbF