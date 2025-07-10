月薪45K不會再調！網見「超狂2優點」讚爆：完完全全爽缺

▲原PO想知道，她現在的工作算爽缺嗎？（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

這樣的工作算是爽缺嗎？近日有網友發文表示，她現在的工作月薪45K，整天下來，實際的做事時間可能不到30分鐘，而且主管都不在辦公室，所以可以放心做自己的事情，只是，這個薪水可能不會成長，而且上班時間真的很無聊，大家會覺得這是好工作嗎？貼文曝光後，引起討論。

這名網友在Dcard上，以「這個工作算爽缺嗎」為標題發文，提到她現在的工作月薪45K、年終4個月，加上津貼後，年薪約為80萬元。她透露，自己整天下來，做事的時間不到半小時，且因為主管都是居家工作，所以辦公室內不會被盯著，可以有7小時做自己的事情，用電腦、手機都可以。

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原PO接著說，她通勤單趟是35分鐘，如果偶爾不想進公司，也可以申請居家工作，另外，她的上班時間很固定，且不用打卡。只是，她直言這薪水應該不會再調整了，而且假日都是跟著勞基法走，加上工作時間其實很無聊，所以她就想知道這算不算好工作？若離職會不會找不到更好的工作？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「過來人告訴你離職了會後悔」、「做人就是要跳出舒適圈，這樣我才可以跳進去你的舒適圈，公司在哪裡？還有沒有缺」、「完完全全爽缺，看不到主管就是爽啊」、「大家最後的選擇不就是錢多事少離家近嗎」、「感覺可以上班學習其他東西發展副業，你如果有想做的工作再換比較合適吧，不然長期都這樣涼涼的很舒服的」。