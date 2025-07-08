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暴雨淹水慘況曝！彰化人哀號：請問下班哪邊能預約船隻接送

記者唐詠絮／彰化報導

丹娜絲來襲，彰化縣昨天放颱風假，結果整天無風無雨，民眾還開心出遊；沒想到今(8日)一早卻下起超狂雷雨，馬路瞬間變河流，上班族和學生冒雨涉水通行，苦不堪言。這下彰化縣長王惠美的臉書直接被民眾灌爆，怒轟：「昨天根本沒風雨，今天暴雨卻要上班上課」。

▲彰化淹水災情相當嚴重。（圖／民眾提供）

▲彰化淹水災情相當嚴重。（圖／民眾提供）

▲彰化淹水災情相當嚴重。（圖／民眾提供）

▲鹿港水淹及膝。（圖／民眾提供）

今天清晨開始，彰化雷聲轟隆作響，暴雨狂炸全縣，多處地區淹水嚴重，馬路變河流：彰化市、鹿港、員林、埔鹽和美伸港等地低窪路段積水及膝，機車族冒險涉水，險象環生。

苦命上班族，許多通勤族鞋子、褲子全濕，無奈表示：「昨天放假去逛街，今天卻要淋雨上班，超諷刺！」怒批「雨大到根本看不到路，今天才該放假！」

▲彰化淹水災情相當嚴重。（圖／民眾提供）

▲上班通勤族騎機車涉水。（圖／民眾提供）

由於昨天颱風假「無風無雨」，今天卻暴雨成災，縣長王惠美的臉書瞬間被憤怒留言洗版、「昨天放假是放心酸的？」、「今天雨大成這樣不用停班課？」，「縣長要不要自己出來騎車看看？」甚至有網友翻出氣象資料，「昨天風雨預報根本沒達標，為什麼放假？今天暴雨反而不放？」、「請問今天下班哪邊能預約船隻接送」。

▲彰化淹水災情相當嚴重。（圖／民眾提供）

▲民眾冒雨涉水買便當。（圖／民眾提供）

面對民眾怒火，彰化縣長王惠美臉書粉專僅提醒縣民，①注意用路安全，非必要暫時不外出、②雷擊頻繁，請留意家中電子設備、用品、③遠離空地、高處、水邊，自來水公司04-7245031-6、客服專線1910、台電彰化區處04-7256461、客服專線1911。

▲彰化市及鹿港淹水災情。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲鹿港颳起強風暴雨。（圖／民眾提供）

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