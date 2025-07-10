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她砸79萬打造「世界巨唇」　牙痛卻遭拒診！原因曝光

女子表示，她因牙痛就醫卻被牙醫師2度拒診，讓她不滿。（圖／翻攝自IG／andrea88476）
▲女子因牙痛就醫卻被牙醫師2度拒診，讓她不滿。（圖／翻攝自IG／andrea88476）

圖文／CTWANT

保加利亞28歲的女子安德莉亞伊万諾娃（Andrea Ivanova），為了擁有「世界最大嘴唇」的稱號，多年來不斷注射玻尿酸填充物，即使醫療人員警告她可能因此危及生命，她仍堅持進行每月療程，如今卻因嘴唇太大，在牙齒受損時連續遭2名牙醫拒診，引發爭議。

《每日紀事報》報導，安德莉亞表示，自己最近因咬到榛果巧克力導致牙齒受損，產生劇烈疼痛，卻在就診時被牙醫師當面婉拒。她對此回憶，她在預約成功後，也打電話告知醫療院所自己有很大的嘴唇，對方起初稱「沒問題」，但到了就診當天，醫師和護理師卻用異樣眼光看她。

安德莉亞回憶，第一名牙醫師對她說，「很抱歉，我不能治療你的牙齒，妳的嘴唇太大會妨礙我的工作。」該名牙醫師甚至沒有進一步檢查，便請她離開。至於第二名牙醫師則直接表示「妳的嘴唇太大，我無法保證妳的安全」，也不願為她治療。

安德莉亞對於兩名牙醫師的反應感到失望，並認為他們根本不是整形專家，這樣的態度讓人難以接受，「很明顯，他們對我感到厭惡，甚至帶著一絲嘲笑。」她也表示，自己在當地已找不到願意為她治療的牙醫師，目前正考慮要出國就醫，而她預計兩周後前往義大利威尼斯旅行，也很擔心在出發前仍無法獲得治療。

據報導稱，安德莉亞至今已在唇部注射療程上花費超過2萬英鎊（約新台幣79.2萬元），但因注射頻率過高，部分醫療院所已拒絕再為她服務，而她表示「我已經成年，我可以決定如何對待自己的身體」，家人過去也多次勸她不要繼續整形，並稱嘴唇太大看起來「很可怕」，但她不為所動，更強調「我不會理會他們說的話」。

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