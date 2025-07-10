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月入8萬！他不菸不酒卻找嘸真愛　全場嘆：這2點是致命傷

（示意圖／翻攝自pexels）

▲男子覺得自己有不少優點，不懂為何至今討不到老婆。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

對許多男性來說，娶妻生子是不可或缺的人生目標。一名39歲的工地師傅就在臉書發文透露，自己月收入超過8萬元、每月能存6萬元，不但有車有房，而且不菸不酒、不賭不嫖，但卻始終找不到伴侶，讓他感到灰心。貼文曝光後也引發網友熱議，有人點出身高和年齡是致命傷，也有人認為談吐與個性才是重點，更有網友勸他享受單身生活，直言婚姻未必保證幸福。

該名男網友在臉書社團《靠北老婆》發文介紹，自己是1名39歲的工地師傅，身高158公分，靠著勤奮的雙手在建築行業打拼，每月平均收入超過8萬元。名下有車有房，生活穩定，甚至每個月扣掉開支還能存個6萬元左右，經濟條件跟同齡人比毫不遜色。

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此外，他自認擁有許多優點，包括：不碰菸酒、遠離賭博與聲色場所，「天氣冷還會幫暖床。」然而，這樣的條件卻未能替他換來一段穩定的感情，年近不惑仍舊單身，這也讓他忍不住在臉書發文感嘆，「就是不知道為什麼我一直討不到老婆。」

貼文曝光也引發網友熱議，「以你的身高、年紀而言，至少月入百萬才會有機會」、「身高&年齡是硬傷」、「身高158的關係吧」、「看臉！講幾次！」「女人一般不太會喜歡比自己矮的，除非你有辦法讓人暈船」、「越南的找看看」、「建議把不嫖改掉」、「有傳宗接代的壓力嗎？沒有的話租車就好，還能開各式各樣的咧。」

不過有身高和原PO一樣的網友指出，「我也是158，已婚兩個小孩，而且老婆比我高。身高硬傷歸硬傷，我不否認，但談吐舉止個性，我覺得才是關鍵。而且我老婆一開始還覺得對象至少要173。」

也有網友力勸，「別結婚，過好日子比較實在，結婚後一切都在花費」、「相信我，單身比較好」、「為什麼ㄧ定要討到老婆？」、「相信我，八萬留著自己好好爽爽過生活」、「因為老天眷顧你」、「別沒事找事，不結婚是一個人的問題，結了婚是一大堆的問題」、「娶了妻很快把你的積蓄花光光，不然人家圖你什麼？」

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