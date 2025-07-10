全聯驚見「結帳超人」！手速爆表...網看傻眼：結帳大賽絕對冠軍

▲全聯出現結帳超人。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

近日某家全聯出現一名結帳超人，員工手速超快，讓顧客全傻眼。網友更笑稱，「如果台灣有結帳大賽，他絕對奪冠！」連全聯小編也回「謝謝這位夥伴的努力」。

原PO在Threads發文，「剛剛去全聯遇到超快結帳哥，所有顧客看到他的結帳方式都傻眼，如果台灣有結帳大賽他絕對冠軍。」從影片中可見，男店員拿每樣商品去刷條碼速度飛快，但他把東西放到另一籃時還是輕輕放下。

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這段「手速結帳影片」一出即在網路瘋傳，不到一天偷350萬次瀏覽，不少人紛紛留言「光用兩個籃子就表示他有用腦，快速刷完，客人去旁邊自己慢慢裝，他動作是大，但放東西很輕巧！這才是重點」、「這個是在哪一間全聯想去」、「遇到過，真的只能給他一個超級大的讚。認真工作的真男人」、「喔天哪（啊）這間不用請支援收銀了」。

這位「結帳超人」人氣高到連全聯官方帳號在下方回應，「謝謝你，我的結帳超人，能遇到他真的是大家的幸運！謝謝這位夥伴的努力。」

不過也有人說，「這速度只是動作很大，但沒有很快，真心覺得這樣壓迫感很重」、「他絕對是新人想表現效率給主管看，但是以主管角度看只是一個莽撞慌張結帳，基本服務的笑容都沒有，這個早晚多刷漏刷早晚出問題。」

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