台東縣推動《綻放》素人劇場計畫　邀民眾用生命故事演繹性別觀點





▲邀素人演員用故事說出性別觀點。（圖／台東縣政府提供）

記者楊晨東／台東報導

為推廣性別平等理念、深化多元共融意識，台東縣政府社會處今夏全新推出《綻放》素人劇場計畫，延續去年度「性別讀劇」廣受好評的成果，邀請在地居民以自身生命經驗為題材，透過劇場共創與舞台演出，親身說出對性別、自我認同與生活觀察的感受。該計畫即日起開放報名，至7月20日截止，誠摯邀請各年齡層、各行各業對劇場與性別議題有興趣的民眾踴躍參與。

台東縣長饒慶鈴表示，縣府持續以行動推動性別友善政策，並透過文化與藝術形式擴展社會對性別議題的理解與關注。去年首次舉辦素人劇場計畫，即吸引來自不同背景的12位民眾投入參與，包括職業婦女、退休長輩及青年工作者等，透過真實故事與誠摯演出打動無數觀眾。今年全新升級為《綻放》計畫，不僅延續素人演出形式，更增設劇本共創與表演訓練課程，涵蓋肢體表達、聲音開發與即興創作等專業訓練，總時數超過75小時，讓參與者在過程中重新認識自我，並從中引發社會對性別多元的深層共鳴。

社會處長陳淑蘭指出，《綻放》不僅是一場舞台表演，更是一種透過藝術實踐公共對話的方式。劇場作為媒介，使抽象議題轉化為具象故事，從個人經驗延伸至社會共感，是一場兼具創作性與社會參與性的文化行動。她也表示，今年縣府同步推動「台東女路」女性路徑導覽、「東工坊2.0」婦女創業支持方案、女子市集、性別影展與雙層巴士地景巡禮等系列活動，呼應聯合國永續發展目標，持續打造兼具平等與包容力的生活環境。

此次《綻放》劇場計畫預計將於9月6日，在「就藝會」小劇場舉行公開演出。演出成員皆由在地素人組成，透過前期的訪談、劇本共構與專業排練，完成一齣屬於自身、也屬於社會的感動演出。社會處強調，無論是否具備表演經驗，只要對性別平等、多元議題或劇場創作有熱情者皆可報名參加。徵選不限年齡與性別，鼓勵社會各界共同參與這場從「我」出發、連結「我們」的創作旅程。

報名即日起至7月20日止（額滿為止），報名資訊與表單可於以下網址下載：https://reurl.cc/qG9b13。如有任何問題，歡迎洽詢台東縣婦女福利服務中心（089-336367）或社會處（089-345106）。讓我們一起透過劇場，說出生命故事、綻放性別觀點。