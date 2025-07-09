高效率！台電嘉義運用無人機強化災後應變效率

▲台電嘉義運用無人機進行巡檢，強化災後應變效率 。（圖／台電嘉義區處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

颱風丹娜絲重創嘉義地區，各地區出現大量樹倒、電桿折斷等災情，不僅導致大規模停電，更造成多處道路中斷與通訊中斷，尤其在山區與偏遠地帶，搶修困難度大幅提升。為即時掌握災情並加速復電作業，台電嘉義區處結合科技與人力，啟用無人機執行高空巡檢與放線作業，突破交通瓶頸，展現搶修效率新高度。

面對部分山區道路因塌方與巨木倒伏而無法進入，傳統方式難以及時掌握線路損壞情形。台電第一時間即部署具備空拍功能的無人機團隊，從空中進行地形勘查、辨識桿線受損點、協助佈線導航，大幅縮短傳統人力搜尋時間，並避免人員陷入危險環境。

同時，前線搶修人員則在可及路段持續徒步巡檢，與無人機空拍回傳資訊進行比對，建立即時災損資料圖，讓調度指揮中心得以快速掌握整體狀況，優化人力配置與搶修動線。

科技不是替代，而是助力。面對前所未見的災後挑戰，台電積極導入創新工具，與搶修人員的實地行動結合，實現人機協作，讓復電之路更快一步、也更安全。

台電強調，未來將持續擴大智慧科技在災後應變中的應用，包括無人機、巡檢機器人與遠端感測系統等，以面對極端氣候帶來的挑戰，守護每一戶用電的穩定與安心。