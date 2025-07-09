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丹娜絲摧殘幾乎滅村！「屋頂被掀翻」牆壁破碎　空拍片心碎曝光

記者周亭瑋／綜合報導

丹娜絲颱風重創南台灣，目前有許多善後工作仍在進行當中。粉專「大雄空拍」用空拍記錄下，颱風後台南市七股區西寮里的災況，純樸小鎮不僅變孤島，16級陣風也吹毀房屋、船隻，讓居民欲哭無淚。

粉專「大雄空拍」昨晚發文，透露他受災民所託，協助用空拍機記錄七股西寮里的災況。

▲丹娜絲摧殘變孤島！16級強風「掀翻屋頂」家園慘毀　心痛片曝光。（圖／「台南大雄空拍」授權引用）

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▲▼家園一夕間盡毀。（圖／「台南大雄空拍」授權引用）

▲丹娜絲摧殘變孤島！16級強風「掀翻屋頂」家園慘毀　心痛片曝光。（圖／「台南大雄空拍」授權引用）

從影片中能看到，許多矮房的屋頂被吹翻，處處可見斷垣殘壁，搭建的碼頭已不知去向，居民賴以為生的膠筏也慘不忍睹，種種畫面無不令人心碎。

▲丹娜絲摧殘變孤島！16級強風「掀翻屋頂」家園慘毀　心痛片曝光。（圖／「台南大雄空拍」授權引用）

▲西寮里變孤島。（圖／「台南大雄空拍」授權引用）

影片曝光不到半天，已超過40萬觀看人次，大票網友湧入留言，「天災很可怕，但是人禍更加可怕」、「看了畫面心情好沉重，大家你一言我一語的談論倒不如幫忙把消息散播出去，讓有關單位積極來復健，讓當地居民至少有水有電恢復正常生活」、「看了好心酸，希望全台灣都看到，大家合力幫助重建家園」、「東石也很慘，應該說這些沿海的鄉鎮都很慘，似乎被遺忘般的自力更生中，明明電線桿還倒著，未復電專區卻顯示已供電，通報後也未處理或調整」。

▼到處可見殘破不堪的景象。（圖／「台南大雄空拍」授權引用）

▲丹娜絲摧殘變孤島！16級強風「掀翻屋頂」家園慘毀　心痛片曝光。（圖／「台南大雄空拍」授權引用）

▲丹娜絲摧殘變孤島！16級強風「掀翻屋頂」家園慘毀　心痛片曝光。（圖／「台南大雄空拍」授權引用）

▲丹娜絲摧殘變孤島！16級強風「掀翻屋頂」家園慘毀　心痛片曝光。（圖／「台南大雄空拍」授權引用）

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